Разнесут ВС РФ гранатометами: Украине передадут уникальные дроны Cerberus GHL (видео)

Новый бесшумный, но смертоносный дрон тактической огневой поддержки Cerberus GHL усилит ВСУ, стреляя разными типами боеприпасов.

Украинские военные получат беспилотники Cerberus GHL от Skyborne Technologies, оснащенные специальными гранатометами. Об этом пишет Courier Mail, ссылаясь на генерального директора компании-разработчика Майка Крига.

Бесшумный и смертоносный дрон тактической огневой поддержки Cerberus GHL пополнит запасы оружия Украины в апреле 2024 года. Пока же, по словам Майка Крига, он находится в стадии разработки для армий Великобритании, США и Австралии и, возможно, для испытаний автономного оружия и искусственного интеллекта в рамках второго компонента AUKUS.

"Это шпионская технология в небе, которую пехота, находящаяся под обстрелом на линии фронта, может использовать для нанесения ответного удара – она может уничтожить целые отряды, – заявил гендиректор — "Ничего подобного нет, и на расстоянии 150 метров от цели он бесшумен и смертоносен, и скоро будет выпущена новая версия с инфракрасным светом для обнаружения противника в темноте. Его можно носить в солдатском рюкзаке, и оно даст Украине больше сил в борьбе с Россией".

Майка Крига также цитирует сайт Австралийского Производственного форума (Australian Manufacturing Forum). Он уточнил, что Cerberus также имеет множество преимуществ перед барражирующими боеприпасами, особенно по стоимости выстрела, оперативной гибкости и способности проводить оценку боевых повреждений с самой оружейной платформы. Благодаря гранатометам он гораздо точнее БПЛА-бомбардировщиков, сбрасывающих боеприпасы с большой высоты.

Что известно о Cerberus GHL

Как указывает производитель на официальном сайте, беспилотник оснащен пятизарядным 40-мм гранатометом HAVOC, Это система вооружения с электронным управлением и скоростью 120 выстрелов в минуту, которая принимает стандартные гранатометные боеприпасы НАТО и позволяет прикрывать наземные подразделения огнем с воздуха.

Во время миссий можно использовать разные боеприпасы, выбирая нужный вариант прямо в полете. Например, дымовая граната обозначит позицию противника, светошумовая граната может быть запущена в окно во время штурма, а стандартный осколочно-фугасный заряд можно использовать против легкобронированных транспортных средств и спешившихся бойцов. И все это — во время одной миссии.

"Большинство наших клиентов указали на недостатки проверенного однозарядного прототипа "Цербера", поэтому мы прислушались. Cerberus GLH поставляется с нашим специальным гранатометом HAVOC с электронным управлением. Вы получаете пять стандартных 40-мм патронов для попадания в цель", — говорил о своей новой разработке в марте 2021 года соучредитель и генеральный директор Skyborne Майкл Криг.

Cerberus GLH может использоваться повторно, перезаряжаться и имеет дополнительное преимущество, заключающееся в возможности выполнять оценку боевых повреждений. Для этого беспилотника характерны:

частичная защита от воды и пыли (IP54);

резервная интеллектуальная аккумуляторная система;

увеличенное время полета;

повышенная устойчивость к отдаче.

Этот БПЛА тактического уровня огневой поддержки остается самым легким дроном многозарядной огневой поддержки на рынке, его вес составляет менее 14 кг. Технику можно достать из солдатского рюкзака и отправить в полет за считанные минуты.

В большинстве случаев воздушная огневая поддержка тактического уровня осуществляется по принципу "выстрелил и забыл" (например, барражирующие боеприпасы, управляемые минометы), является дорогостоящей и ограничивается одноразовым применением. Cerberus GLH эффективен по различным целям, включая легкую бронетехнику, и может решать противопехотные задачи с минимальным сопутствующим ущербом. Кроме того, после боя оператор сможет использовать Cerberus GLH для проведения оценки боевых повреждений (BDA) для критически важных целей за пределами прямой видимости (BLOS), и все это из укрытия.

Весь планер может наклоняться вверх и вниз, что позволяет направлять длинные полезные грузы, устраняя необходимость в отдельном большом громоздком подвесе.

Напомним, в конце августа стало известно, что ВСУ передают разведчик-трансформер Vector. Главной особенностью данного типа БПЛА является возможность трансформации беспилотника в мультикоптер. Это позволяет увеличить спектр задач, для которых можно использовать данный летательный аппарат.

А в середине августа США отправили Украине сотни мини-дронов. В Украине уже активно применяют БПЛА Switchblade, Phoenix Ghost, Altius-600, Jump-20, Hornet, Puma, Scan Eagle и Penguine. Они позволяют наносить точные удары и вытеснять оккупантов в разных условиях.