Бесплатный интернет в поездах: в "Укрзалізниці" раскрыли, кто и когда сможет подключиться

Первым делом интернет-связь Starlink и LTE запустят в 16 поездах "Интерсити+". Пассажирам, которым нужно соединение побыстрее, придется доплатить.

Интернетом от Starlink украинские поезда будут оснащать постепенно, хотя бесплатная интернет-связь должна была появиться в каждом вагоне уже до конца 2023 года. Об этом идет речь в комментарии, который представители "Укрзализныци" дали журналистам "УНИАН".

"Сейчас "Укрзализныця" вплотную приблизилась к реализации обещанного интернета в поездах. Проект будет реализовываться в несколько этапов. Сначала локальная сеть будет развернута в 16 поездах "Интерсити+", затем она будет подключена к интернету сети Starlink и LTE", — рассказали украинцам в пресс-службе национального перевозчика.

После этого этапа интернет в тестовом режиме сделают бесплатным для всех пассажиров. После планируется выделение бесплатного базового тарифа и более скоростного — за дополнительную плату.

Интернет в украинских поездах: что об этом известно

В январе 2023 года в Украине оборудовали первый поезд "Интерсити" интернетом Starlink. Во время следования поезда по маршруту Киев — Харьков бесперебойный доступ к Интернету удалось обеспечить на 96,7% пути, а скорость приема-передачи данных составила 65,7 Мбит/с. Тестирование Starlink проводили непосредственно председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин и глава Минцифры Федоров.

Тогда же компания-перевозчик сообщила, что по распоряжению вице-премьер-министра Александра Кубракова, терминалы Starlink будут установлены на все поезда "Интерсити" до конца текущего года.

Напомним, по информации министра цифровой трансформации Михаила Федорова в декабре 2022 Украина заключила соглашение с компанией SpaceX Илона Маска о получении 10 тыс. новых терминалов Starlink. По его словам, оплатить работу терминалов согласились правительства нескольких стран.

В начале июля 2023 года мы также писали о том, что украинцы будут покупать билеты на поезд по-новому. Новый алгоритм поможет подобрать удобную пересадку, чтобы добраться в нужный город гораздо быстрее, чем прямым маршрутом. А еще можно будет поменять свое место на более удобное прямо в пути.