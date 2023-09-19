Уклоняться станет сложнее: какие данные военнообязанных попадут в электронный реестр

Согласно новому законопроекту, в реестр попадет информация из Минобразования, МВД, Минюста, ГНС и других государственных структур. Например, о праве на ношение оружия.

В электронный реестр военнообязанных, проект закона о котором был зарегистрирован в Верховной Раде, информацию будут вносить сразу из нескольких министерств. Об этом говорится в тесте документа, который был опубликован на официальном сайге ВРУ в понедельник, 18 сентября.

Как считают авторы, электронный реестр облегчит учет призывников, военнообязанных и резервистов, а также улучшит взаимодействия между госреестрами, ведь информация будет передаваться автоматически. Согласно законопроекту, данные о личности человека, который подлежит мобилизации в Украине, будут собирать сразу из нескольких ведомств. Как пишет "Судебно-юридическая газета", благодаря этому ТЦК будет легче отыскать и призвать уклонистов.

Министерство здравоохранения

Профильное министерство должно предоставить в будущий реестр данные о номерах средств связи и адреса электронной почты призывников, военнообязанных и резервистов, а также сведения о состоянии здоровья. Эту информацию человек озвучивает, когда заполняет декларацию со своим "семейным" врачом. Кроме того, свою личную информацию люди оставляли врачам во время вакцинации от коронавируса. Напомним, что несколько лет назад они были нужны для того, чтобы человек мог загрузить свой сертификат в смартфон при помощи административного мобильного приложения "Дія".

Министерство внутренних дел

Это ведомство в первую очередь передает сведения о наличии или отсутствии судимости у призывника. Кроме того для электронного реестра важна информация о том, имеет ли человек разрешение на владение и пользование оружием. Также МВД будет делиться информацией об удостоверении водителя на право управления транспортным средством.

Министерство юстиции

Если Верховная Рада и президент поддержат новый закон, то от Минюста потребуют сведения о решениях, подлежащих принудительному исполнению. К таким в Украине относятся:

исполнительные листы и приказы, выдаваемые судами в предусмотренных законом случаях на основании судебных решений;

судебные приказы;

решения и постановления судов по гражданским, хозяйственным, административным делам, делам об административных правонарушениях, уголовных производствах в случаях, предусмотренных законом;

исполнительные надписи нотариуса;

свидетельства комиссий по трудовым спорам, которые выдаются на основании соответствующих решений таких комиссий;

постановления государственных исполнителей о взыскании исполнительного сбора, постановления государственных исполнителей или частных исполнителей о взыскании расходов исполнительного производства, о наложении штрафа, постановления частных исполнителей о взыскании основного вознаграждения;

постановлений органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;

решения других государственных органов и решений Национального банка Украины, которые законом признаны исполнительными документами;

решения Европейского суда по правам человека, а также решения других международных юрисдикционных органов в случаях, предусмотренных международным договором Украины;

решения (постановления) субъектов государственного финансового мониторинга (их уполномоченных должностных лиц).

Министерство образования

Это ведомство должно будет подать для электронного реестра такие данные:

сведения об образовании и специальности;

сведения о прохождении образовательных курсов;

сведения об образовании и специальности;

сведения о прохождении образовательных курсов и курсов повышения квалификации.

Государственная налоговая служба

Это ведомство подает информацию о занятости призывника занятости (в эту информацию входят код предприятия, место работы, должность), а также регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (или информацию о том, что человек отказался от его присвоения в случаях, прописанных в соответствующих законах).

Другие госструктуры

Для формирования базы данных Реестра Центральная избирательная комиссия, Государственная налоговая служба Украины и Государственная миграционная служба, подают путем электронного взаимодействия Держателю Реестра, то есть, Минобороны определенные законом сведения в отношении всех граждан Украины в возрасте от 17 до 60 лет.

В свою очередь другие государственные органы-держатели (распорядители, администраторы) информационно-коммуникационных систем, реестров, баз (банков) данных — сведения по владению иностранными языками; сведения о выполнении воинского долга и прохождении военной службы; военно-учетные признаки; заключение (решение) о прохождении медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) и тому подобное.

Отметим, 19 сентября Фокус писал о том, зачем власти пытаются наказать украинцев за границей. Речь идет о том, что в Украине создадут "реестр уклонистов" и те, кто выехал за границу по фальшивым справкам, по возвращению домой столкнуться с юридическими проблемами. Но по словам экспертов, наказать таких нарушителей в правовом поле, практически невозможно.

А несколькими днями ранее в Министерстве обороны Украины сообщили, к каким данным военнообязанных из госреестров ТЦК получат доступ. Единый государственный реестр призывников пополнится информацией из баз данных Минфина, МВД, Минобразования и реестра судебных решений