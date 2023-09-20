Обычный смартфон впервые подключили к 5G через спутник: как это улучшит связь (видео)

Пока что скорость связи составляет 14 Мбит/с, но компания AST SpaceMobile обещает ускорить передачу данных, запустив больше космических аппаратов.

Компания AST SpaceMobile заявила о первой в мире передачи голоса и данных по стандарту 5G от обычного не модифицированного смартфона напрямую к спутнику на низкой околоземной орбите. Об этом сообщается на сайте спутникового оператора.

Звонок 5G удалось совершить из Ханы (Гавайи) в Мадрид (Испания) через тестовый спутник компании BlueWalker 3 и с использованием стандартного смартфона Samsung S22. В ходе отдельного теста была достигнута скорость загрузки 14 мегабит/сек. Этой скорости достаточно не только для звонков, но и для просмотра соцсетей и интернета.

Еще в августе компания совершила успешный видозвонок из Гавайев в Верджинию Фото: AST SpaceMobile

В чем особенность спутников BlueWalker 3

Главное отличие от аналогичных спутников Starlink или любых других спутников связи (Thuraya или Inmarsat) в том, что BlueWalker 3 запускают на низкую околоземную орбиту. Сам спутник гораздо больше, чем тот же Starlink — его площадь составляет 64 квадратных метра. И, конечно, главная особенность — возможность обеспечивать передачу интернета на обычные смартфоны, тогда как у других операторов нужно покупать специальные аппараты, стоимость которых очень высока.

Размер спутниковой панели BlueWalker 3 Фото: AST SpaceMobile

В чем недостатки спутников BlueWalker 3

Главная проблема заключается как раз в их низкоорбитальности: чем ближе спутник к Земле, тем меньшую территорию он покрывает — у них ограничена видимость земного шара. Это значит, что для хорошего покрытия в труднодоступных местах и по всей планете нужно запустить как можно больше таких спутников. Но AST SpaceMobile уже работает над этим и планирует в ближайшее время запустить 168 спутников BlueWalker 3, которые должны обеспечить 90% покрытие нашей планеты.

Низкоорбитальный спутник страдает от малого охвата поверхности Земли Фото: AST SpaceMobile

Перспективы AST SpaceMobile

Эксперты Forbes считают, что AST SpaceMobile предстоит пройти долгий путь, чтобы реализовать свой глобальный проект. Пока что неясно, сколько клиентов может обслуживать один спутник, особенно при использовании приложений с более высокой пропускной способностью. И конкурировать с SpaceX и Starlink будет непросто: их спутниковый интернет не только имеет значительные преимущества, но и является собственным партнером по запуску, а это означает, что спутники запускаются по самой выгодной цене — себестоимости. Starlink также обеспечивает скорость около 100 Мбит/с, хотя и с использованием специального оборудования для спутниковой связи.

Однако, неоспоримым преимуществом услуг AST SpaceMobile эксперты считают именно возможность использования обычных смартфонов без необходимости приобретения отдельных приставок или антенн. К тому же, компания уже заключила договоры на совместную разработку спутниковой связи вместе с сотовыми операторами Vodafone, AT&T и Nokia. Это говорит о том, что у проекта очень серьезные планы, а такие известные партнеры не будут вкладывать усилия в бесперспективную затею.

Говорить о полной "ненужности" наземных операторов сотовой связи так же пока слишком рано. AST SpaceMobile заявляет, что пока стремиться стать надежным дублирующим оператором, который обеспечит связь там, где нет возможности покрыть территорию наземными базовыми станциями. Причем в компании хотят, чтобы переход от наземной сотовой сети к спутниковой проходил незаметно для пользователя и он оставался на связи в любой точки мира.

Перспектива рынка спуткниковой связи по данным AST SpaceMobile Фото: AST SpaceMobile

AST SpaceMobile заявляет, что у нее есть более 2600 патентов и заявок на создание космических телекоммуникаций, а также соглашения с более чем 40 операторами мобильных сетей, такими как Vodafone, Rakuten Mobile, Bell Canada, AT&T, Orange и другими, насчитывающими в общей сложности 2,4 миллиарда абонентов. Если в будущем план компании сработает, то пребывание "вне зоны досягаемости" может уйти в прошлое.

Вот как совершали звонок по спутниковой связи на обычные смартфоны

Ранее Фокус рассказывал, что 5G может заработать в Украине уже в 2024 году, но есть нюанс. Глава Минцифры раскрыл детали.