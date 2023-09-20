Во Львове создают военный БПЛА Besomar 3310 с дальностью 30 км: что известно (видео, фото)

Беспилотный комплекс предназначен для наблюдения, поиска целей и сброса грузов весом до 2 кг.

Во Львове разрабатывают беспилотник Besomar 3310, который поможет украинским военным находить и уничтожать врагов на большом расстоянии. Информация об этом появилась на официальном сайте Львовской областной военной администрации в понедельник, 18 сентября.

Работой над беспилотниками занимается команда разработчиков во главе с Иваном Сольским. На странице краудфаундинговой платформы Startera, посвященной Besomar 3310 на инновационной краудфандинговой платформе StartEra, говорится о том, что разработку планируют передать 125-й отдельной бригаде Теробороны. Там же отмечается: военные смогут применять такие беспилотники для обнаружения целей и "выведения их из строя". Как именно Besomar 3310 помогут уничтожать объекты не уточняется, однако беспилотник может поднимать полезную нагрузку до 2 кг, однако на видео показана система сброса — похожие устанавливают на дроны-бомбардировщики.

Для реализации проекта, по словам производителей, нужно практически 600 тысяч гривен. Половину суммы планируется привлечь путем краундфандинга, остальные передаст Львовская ОВА.

Что известно о беспилотном комплексе Besomar 3310

Комплекс доставки "Besomar 3310" состоит из 3-х самолетов. Самолеты могут выполнять задачу как по GPS координатам, так и в ручном режиме. Дроны, входящие в состав комплекса, имеют высокие аэродинамические характеристики, что позволяет ему планировать на большие расстояния при выключенном двигателе и обеспечивает высокую безопасность и стабильность аппарата в нештатных ситуациях. Аэрокомплекс способен провести наблюдение и видеофиксацию на расстоянии 30 км и с безопасной высоты 800 м. А также доставить груз до 2 кг в нужную точку в радиусе 30 км, в автоматическом режиме или под руководством пилота, с возвращением к месту запуска.

Функции комплекса БПЛА Besomar 3310

обнаружение целей и выведение их из строя;

мониторинг больших территорий;

доставка грузов в труднодоступные места.

Дрон-наблюдатель Besomar Light

Команда разработчиков также воплощает в реальность проект комплекса наблюдения "Besomar Light". Он оснащен камерой, установленной на двухосном подвесе в корпусе дрона, и имеет оптическое увеличение 10х. Камера позволяет наблюдать с большой высоты, автоматически компенсируя вибрации и крены. Угол наклона камеры может быть скорректирован с пульта в двух плоскостях.

Напомним, в конце августа стало известно, что в Украине создали аналог "Ланцета". Их разработала довольно известная украинская компания. А в ближайшее время этот тип БПЛА доставят на фронт.

Мы также писали о том, что в Польше разработали военный беспилотник HAASTA. Универсальный дрон способен выполнять множество задач. А специальная система управления позволяет отслеживать и управлять почти дюжиной беспилотников.