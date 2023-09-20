Neuralink Маска начинает испытания мозгового чипа на парализованных людях, — Reuters

Компания Илона Маска вроде бы готова к испытательным тестам нейрочипа на людях, однако в информационном пространстве существуют совершенно противоположные мнения относительно безопасности этого устройства.

Стартап Neuralink предпринимателя-миллиардера Илона Маска, который занимается созданием мозговых чипов, сообщил, что получил одобрение от независимой комиссии Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) о начале испытания своего мозгового имплантата на пациентах с параличом. Об этом пишет агентство Reuters.

По информации издания, в ходе исследования специалисты компании планируют проверить безопасность и эффективность беспроводного имплантированного интерфейса "мозг — компьютер" Neuralink, чтобы дать возможность людям с параличом управлять внешними электронными устройствами с помощью мысли. Для этого будут применяться робот для хирургической установки имплантата интерфейса "мозг-компьютер" (BCI) в участок мозга, который контролирует двигательные функции.

"Первоначальная цель — дать людям возможность управлять компьютерным курсором или клавиатурой, используя только свои мысли", — подчеркнули агентству в Neuralink.

Специалисты уточнили, что люди с параличом вследствие травмы шейного отдела спинного мозга или бокового амиотрофического склероза могут претендовать на участие в исследовании. Однако сколько участников возьмут для испытания, которое продлится около шести лет, неизвестно.

"По словам нынешних и бывших сотрудников, компания, которая ранее надеялась получить разрешение на имплантацию своего устройства 10 пациентам, вела переговоры о меньшем количестве пациентов после того, как FDA выразило беспокойство относительно безопасности", — отмечает Reuters.

Однако даже если устройство BCI окажется безопасным для использования человеком, по мнению экспертов, стартапу все равно потенциально понадобится более 10 лет, чтобы получить разрешение на его коммерческое использование.

Neuralink и опыты с человеческим мозгом — что известно

Neuralink — компания Илона Маска по разработке нейрочипа, который позволит передавать сигналы мозга с помощью Bluetooth. Таким образом, как утверждают специалисты Neuralink, возможно будет напрямую управлять компьютером или смартфоном. По словам самого Маска, чип позволит контролировать гормоны, справляться с тревожностью и даже заставить мозг работать эффективнее. Первые испытания, которые уже проведены на крысах и обезьянах, были успешными, утверждал бизнесмен.

Однако регуляторы вроде бы отклонили заявку Маска на тестирование чипов Neuralink на людях. По данным Reuters, они обнаружили десятки проблем в технологии, а желание Маска вживлять литиевые батареи в тело людей их просто напугало.

"Маск не может понять, что это не автомобиль. Это мозг человека. Это не игрушка", — сказал один из сотрудников FDA.

В 2019 году глава Neuralink сообщал, что компания вживила имплант в голову обезьяне, которая после этого "смогла управлять компьютером". Также технология испытывалась на свиньях. С тех пор Илон Маск постоянно заявлял, что вскоре импланты начнут устанавливать людям, однако переносил эти сроки. В феврале 2021 года он написал в Twitter, что компания сотрудничает с FDA, чтобы продвигать "испытания на людях позже в этом году". Примерно через десять месяцев сроки перенеслись на "следующий год".

До объявления 19 сентября этого года Neuralink тестировал свое устройство только на свиньях и обезьянах, отмечает издание Gizmodo. Эти тесты привлекли внимание после сообщений о том, что в декабре прошлого года они нанесли животным ненужные страдания и потенциально нарушили условия их защиты. Сообщается, что компания убила примерно 1500 животных, среди которых более 280 овец, свиней и обезьян, начиная с начала экспериментов в 2018 году.

По информации издания, один сотрудник назвал тесты "хакерскими роботами", сообщив, что некоторых свиней подвергли эвтаназии после того, как устройство имплантировали в неправильное положение. Министерство сельского хозяйства начало расследование обвинений в жестоком обращении с животными, а Министерство транспорта расследует неправильное обращение Neuralink с биологически опасными материалами.

Однако Илон Маск продолжает испытывать большие амбиции в отношении Neuralink, утверждая, что это будет способствовать быстрому хирургическому введению его чипов для лечения таких заболеваний, как ожирение, аутизм, депрессия и шизофрения.

Компании-пионеры по производству мозговых имплантатов

Кроме компании Neuralink, основанной в 2016 году, на этом рынке работают и другие производители имплантатов, которые потратили годы или даже десятилетия на исследования, чтобы получить одобрение регуляторных органов США.

Synchron, как и Neuralink, ставит перед собой цель помочь пациентам с тяжелым параличом контролировать цифровые устройства. Он получил разрешение США на тестирование на людях в июле 2021 года. Недавно Synchron привлекла 75 миллионов долларов, в том числе из фондов, поддержанных миллиардерами Биллом Гейтсом и Джеффом Безосом. По состоянию на конец февраля этого года Synchron имплантировал устройство двум пациентам.

Medtronic является лидером среди нескольких компаний, производящих устройства для глубокой стимуляции мозга (DBS). FDA впервые одобрил имплантат Medtronic для лечения болезни Паркинсона в 1997 году. С тех пор более 175 тысяч пациентов было имплантировано это устройство. Устройство уменьшает тремор Паркинсона и уменьшает другие симптомы моторного контроля, такие как скованность и медлительность.

NeuroPace — компания, основанная в 1997 году, не получала одобрение FDA в отношении своего мозгового имплантата для лечения эпилепсии до 2013 года. Согласно данным компании, устройством пользуются взрослые пациенты.

Blackrock Neurotech тестировала свой мозговой имплант на людях в течение почти двух десятилетий. Было показано, что устройство позволяет людям с параличом контролировать цифровые устройства, протезы и собственные конечности. Компания надеется получить разрешение на коммерциализацию имплантата от FDA, но, по словам компании, она до сих пор работает над этим.

Precision Neuroscience работает с 2021 года. Одним из соучредителей компании является бывший топ-менеджер Neuralink Бенджамин Рапопорт. Компания называет свое устройство "минимально инвазивным". Устройство в форме отрезка ленты разработано таким образом, чтобы соответствовать поверхности мозга. В отличие от некоторых других устройств, по данным компании, его проводам и электродам не нужно прокалывать ткани мозга. Компания еще не получила разрешение на проведение клинических испытаний.

Напомним, Фокус писал в мае этого года, что компания Маска наконец-то получила одобрение американского регулятора и и в ближайшем будущем сможет начать старт клинических испытаний на людях.

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