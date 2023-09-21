Санкции США не сработали: у Китая появилось оборудование для производства 7-нм чипов

Производительные и компактные процессоры позволят китайцам создавать смартфоны, компьютеры и передовое оружие.

Шанхайская компания Micro Electronics Equipment Group разработала в Китае литографическую машину, способную производить транзисторы для процессоров по 7-нанометровому технологическому процессу. Об этом сообщает издание Forbes.

По данным СМИ, машина Micro Electronics Equipment Group сравнима с литографическим оборудованием крупной нидерландской компании ASML и теперь может производить современные процессоры, необходимые для смартфонов, компьютеров и новейшего оружия. Если это правда, то Китай в сфере производства чипов может догнать Японию, США и Нидерланды.

Эксперт издания по экономике и инвестициям Милтон Эзрати отмечает, что проблема всегда заключалась в размере. Чем меньше транзисторов может изготовить машина, тем больше их можно разместить на чипе. Ранее считалось, что Китай не может производить транзисторы размером менее 7 нанометров. Но после презентации смартфона Huawei Mate 60 Pro выяснилось, что у Пекина есть самые современные чипы, хотя до технологий в 3 или 2 нанометра, которыми обладают Япония и Нидерланды еще дело не дошло. Однако и процессоров на 7 нанометров вполне достаточно для всех современных задач в производстве высокотехнологичного обурудования в любой сфере.

7-нм процессор из смартфона Huawei Mate 60 Pro Фото: Bloomberg

У эксперта Forbes остаются два вопроса без ответа. Во-первых, это сравнение новой китайской литографической машины с существующим оборудованием в США, Японии и Нидерландах, которые являются монополистами в этой области и никому не продают свое оборудование, а без него нельзя разрабатывать процессоры. Второй вопрос заключается в том, насколько быстро китайцы смогут использовать этот прорыв для ускорения разработки передовых чипов. Если ответы на эти два вопроса будут включать в себя множество издержек и нюансов, то прорыв Китая будет отложен до тех пор, пока он не сможет изменить ситуацию в китайско-американской войне чипов.

Если Китаю действительно каким-то образом удалось получить или создать своими силами литографическое оборудование для разработки процессоров, то это станет хорошим уроком экономическим и дипломатическим стратегам всех стран, продемонстрировав, что в современном мире сложно кого-то долгосрочно держать под санкциями, считает эксперт. По мнению Милтона Эзрати, руководство нидерландской компании ASML абсолютно точно спрогнозировало, что Китаю рано или поздно удастся получить литографические технологии для современных процессоров.

Китай, похоже, выиграл раунд технологической войны с Соединенными Штатами, считает Эзрати. Китай нашел способ обойти инициированные Америкой запреты, и это было лишь вопросом времени. Однако никто не мог ожидать, что Пекину удастся догнать в вопросах литографического оборудования США и Европу так быстро.

Ранее Фокус сообщал, что MediaTek и TSMC анонсировали революционный мобильный процессор. Они впервые освоили технологию 3-нм, увеличив производительность на 18%.