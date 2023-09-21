США обзаводится космического оружия: как военные хотят уничтожать спутники врагов

В Пентагоне ищут новые технологии, которые позволят установить превосходство в космосе, например, мощные лазеры, генераторы помех или химические распылители.

Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) хочет, чтобы небольшие компании помогли ему найти новые способы защищать свои спутники и уничтожать спутники противника в космосе. Об этом сообщает портал Space.com.

В Минобороны США отмечают, что от потенциальных подрядчиков среди оборонных компаний ему нужны подрядчики, предлагающие идеи, связанные с "космическим превосходством". ВВС США определяют космическое превосходство как "степень контроля в космосе одной силы над любыми другими, которая позволяет проводить ее операции в данное время и в данном месте без запретительного вмешательства со стороны наземных или космических угроз".

Другими словами, DARPA хочет получить идеи для нового оружия космического базирования, которое сможет защитить американские спутники от повреждений или вывода из строя систем противника, а также систем, способных осуществлять собственные атаки. В частности, DARPA хочет, чтобы компании представляли идеи о "новых методах и технологиях, которые могут предоставить бойцам революционные возможности для защиты космических систем". Согласно заявлению DARPA, это предложение является частью инициативы агентства "Привнесение секретных инноваций в оборонные и правительственные системы" (BRIDGES), которая направлена ​​​​на то, чтобы связать инновационные компании с государственными учреждениями для решения "сложных проблем, существующих в секретной сфере".

Разновидности космического оружия, которое может появиться на орбите Земли

Портал Space.com отмечает, что подобные идеи могут быть очень разнообразными: от ракет наземного базирования, предназначенных для уничтожения спутников, до лазеров космического базирования, предназначенных для ослепления оптики спутников противника. Другие подходы могут базироваться на применении радиочастотных помех, кибератак на наземные станции, наземные лазеры, нацеленные на спутники и даже более экзотические концепции, такие как химические распылители космического базирования.

Поскольку мировые сверхдержавы все больше оспаривает свое преимущество в космосе, то космосе, то, по мнению портала, назревает новая космическая гонка, в центре которой будет возможность нейтрализовать спутники противника на орбите Земли.

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