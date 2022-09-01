Космическое оружие России и Китая: Пентагон обеспокоен и для этого есть причины

Минобороны США проведет специальные совещания, чтобы оценить новые угрозы, которые идут из космоса, благодаря новым разработкам РФ и КНР.

Руководство Пентагона соберется на следующей неделе, чтобы обсудить растущую угрозу со стороны новых видов космического оружия, которое создают в России и Китае, пишет Space.

Специальные совещания должны пройти 6 и 7 сентября. Американские высшие военные чины будут обсуждать каким образом потенциальная разработка Китаем и Россией систем частично-орбитального бомбометания и оружия класса "космос-земля" может повлиять на безопасность США. Также на повестке дня будет рассмотрение возможных ответных вариантов США на потенциальные военные угрозы из космоса.

В совещаниях должны принять участие главные руководители Пентагона, министр обороны США Ллойд Остин и представители других военных структур. Данные совещания Пентагон проводит из-за того, что Россия и Китай продолжают разработку и испытания нового космического оружия, которое может превзойти по своим возможностям оружие США и системы по отслеживанию этих космических угроз.

Американские военные считают, что в октябре прошлого года Китай уже провел испытания нового космического оружия, которое представляет собой систему частично-орбитального бомбометания. Это платформа, которая размещается на низкой околоземной орбите и может размещать ракеты для нанесения ударов по наземным целям. В Пентагоне считают, что данная разработка может превзойти возможности американских систем защиты по обнаружению таких ракет.

[ + – ] Данные совещания Пентагон проводит из-за того, что Россия и Китай продолжают разработку и испытания нового космического оружия, которое может превзойти по своим возможностям оружие США и системы по отслеживанию этих космических угроз Фото: Forbes

Также аналитики считают, что Китай уже провел испытания противоспутникового оружия, которое включает в себя особые космические аппараты, способные захватывать другие спутники и уводить их с орбиты. Также американские военные говорят о том, что КНР провела испытания ракет наземного базирования для поражения целей в космосе и лазерного оружия для поражения спутников.

[ + – ] Американские военные говорят о том, что КНР провела испытания ракет наземного базирования для поражения целей в космосе и лазерного оружия для поражения спутников Фото: Forbes

По данным Пентагона подобные технологии космического оружия создает и Россия. Это оружие включает в себя системы для борьбы со спутниками, а также космические аппараты, которые могут уничтожать в космосе аппараты противника.

Например, в ноябре прошлого года россияне провели испытания противоспутниковой ракеты, в результате чего множественные осколки от разрушенного космического аппарата вынудили МКС совершить маневр уклонения. Тогда, как уже писал Фокус, NASA обвинило Россию в создании угрозы для орбитальной станции и астронавтов.

В начале лета этого года, как уже писал Фокус, обломки от уничтоженного Россией спутника снова представляли угрозу для МКС.

Также Фокус писал о том, что в России нашли военную базу, где могут разрабатывать лазерное оружие, которое может уничтожат спутники на орбите.