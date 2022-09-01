Космічна зброя Росії та Китаю: Пентагон стурбований і для цього є причини

Міноборони США проведе спеціальні наради, щоб оцінити нові загрози, що йдуть з космосу, завдяки новим розробкам РФ та КНР.

Керівництво Пентагону збереться наступного тижня, щоб обговорити кожен раз більшу загрозу з боку нових видів космічної зброї, яку створюють у Росії та Китаї, пише Space.

Спеціальні наради мають відбутися 6 та 7 вересня. Американські вищі військові чини обговорюватимуть, як потенційна розробка Китаєм та Росією систем частково-орбітального бомбометання та зброї класу "космос-земля" може вплинути на безпеку США. Також на порядку денному буде розгляд можливих варіантів у відповідь США на потенційні військові загрози з космосу.

У нарадах мають взяти участь головні керівники Пентагону, міністр оборони США Ллойд Остін та представники інших військових структур. Дані наради Пентагон проводить через те, що Росія та Китай продовжують розробку та випробування нової космічної зброї, яка може перевершити за своїми можливостями зброю США та системи з відстеження цих космічних загроз.

Американські військові вважають, що в жовтні минулого року Китай уже провів випробування нової космічної зброї, яка є системою частково-орбітального бомбометання. Це платформа, яка розміщується на низькій навколоземній орбіті і може розміщувати ракети для завдання ударів по наземних цілях. У Пентагоні вважають, що ця розробка може перевершити можливості американських систем захисту виявлення таких ракет.

[ + – ] Дані наради Пентагон проводить через те, що Росія та Китай продовжують розробку та випробування нової космічної зброї, яка може перевершити за своїми можливостями зброю США та системи з відстеження цих космічних загроз Фото: Forbes

Також аналітики вважають, що Китай уже провів випробування протисупутникової зброї, яка включає особливі космічні апарати, здатні захоплювати інші супутники і виводити їх з орбіти. Також американські військові говорять про те, що КНР провела випробування ракет наземного базування для ураження цілей у космосі та лазерної зброї для ураження супутників.

[ + – ] Американські військові говорять про те, що КНР провела випробування ракет наземного базування для ураження цілей у космосі та лазерної зброї для ураження супутників Фото: Forbes

За даними Пентагону, такі технології космічної зброї створює і Росія. Ця зброя включає системи для боротьби з супутниками, а також космічні апарати, які можуть знищувати в космосі апарати противника.

Наприклад, у листопаді минулого року росіяни провели випробування протисупутникової ракети, внаслідок чого множинні уламки від зруйнованого космічного апарату змусили МКС здійснити маневр ухилення. Тоді, як уже писав Фокус, NASA звинуватило Росію у створенні загрози для орбітальної станції та астронавтів.

На початку літа цього року, як уже писав Фокус, уламки від знищеного Росією супутника знову становили загрозу для МКС.

Також Фокус писав про те, що в Росії знайшли військову базу, де можуть розробляти лазерну зброю, яка може знищити супутники на орбіті.