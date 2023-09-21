Инженеры представили концепт системы беспилотных кораблей: это очень важно для военных

Концепцию LUSV может использовать все преимущества автономности для снижения затрат на обслуживании и для безопасности экипажа, говорят разработчики.

Компания BMT на лондонской выставке военной промышленности DSEI 2023 представила свое видение военных беспилотных кораблей будущего (LUSV — Large Unmanned Surface Vehicle), которое позволит военным протестировать все свои запросы и понять — насколько востребованы для них боевые беспилотные корабли. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В компании BMT считают, что LUSV могут стать необходимым инструментом для любого военно-морского флота будущего. Ведь за счет беспилотных кораблей можно сбалансировать оперативные возможности и получить значительный экономический эффект, но что самое главное — безопасность моряков.

Виртуальный концепт беспилотного военного корабля Фото: BMT

Концепция LUSV длиной более 80 метров, обеспечивающая возможность работы в условиях открытого моря, включает шесть задач и областей исследований, которые могут проверить военные.

Командование и контроль — возможность управления через береговой оперативный центр, а так же сетевое управление флотом.

— возможность управления через береговой оперативный центр, а так же сетевое управление флотом. Управление данными датчиков – предоставление ключевых зашифрованных рабочих данных разведки и взаимного обмена информацией с необходимой скоростью.

– предоставление ключевых зашифрованных рабочих данных разведки и взаимного обмена информацией с необходимой скоростью. Инженерные системы – рассмотрение устойчивых двигательных систем и будущих альтернативных видов топлива.

– рассмотрение устойчивых двигательных систем и будущих альтернативных видов топлива. Устойчивость судна и миссии – позволяет кораблю оставаться на курсе в различных погодных условиях и способность обходить препятствия.

– позволяет кораблю оставаться на курсе в различных погодных условиях и способность обходить препятствия. Техническое обслуживание и логистика – проверка обеспечения надежности и доступности системы с помощью различных подходов к осуществлению обслуживания.

– проверка обеспечения надежности и доступности системы с помощью различных подходов к осуществлению обслуживания. Модульность – предоставление гибкого решения для выполнения любого спектра заданий.

Концепция LUSV является развитием программы BMT Highly Autonomous Warship Technologies (HAWT), запущенной два года назад, где компания создала концепцию безопасного и надежного экономичного военного корабля с экипажем. Целью этой программы было сокращение численности экипажа до минимума за счет бортовой автоматизации и безопасности, сохраняя при этом гибкость использования судна с минимальным экипажем и расширяя возможности его использования в будущем.

"Несмотря на эффективность программы HAWT это все равно нельзя назвать полноценным решением. Поэтому мы создали концепцию LUSV, которая может использовать все преимущества автономности для снижения затрат и для безопасности", — заявил Джейк Ригби, руководитель исследований и разработок в области обороны и безопасности в BMT.

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