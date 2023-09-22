Германия отправит Украине морские дроны и создаст свой флот, — военный эксперт

Украина доказала, что эффективные морские беспилотники можно быстро разработать с нуля, имея ограниченные ресурсы.

Германия собирается передать Украине надводные беспилотники, а затем инвестировать огромные деньги в модернизацию своего флота, в том числе создать морские дроны. Такое мнение в Forbes опубликовал военный эксперт по дронам и автор книги о БПЛА "Swarm Troopers" Дэвид Хэмблинг.

На международной встрече на базе ВВС Рамштайн во вторник государственный секретарь парламента Германии Зиемтье Меллер объявил о новом пакете поддержки вооруженных сил Украины на сумму 400 миллионов евро, который будет включать 50 морских беспилотников, передает сайт Федерального министерства обороны. В то же время, в объявлении на сайте Вооруженных сил страны (Bundeswehr) упоминаются только 10 аппаратов.

Немецкие власти не указали, откуда их возьмут, возможно, закупят у других стран. Украинская промышленность показала, насколько быстро она может разработать новые USV (беспилотные надводные суда) с нуля, имея ограниченные ресурсы.

По мнению Дэвида Хэмблинга, Германии есть чему поучиться у Украины, которая за короткий срок смогла создать сразу несколько моделей эффективных надводных беспилотников, поражающих корабли российских оккупантов. С всемирно известным инженерным потенциалом, которым славится Германия, Дэвид удивлен, что эта страна пока ничего не продемонстрировала в этом аспекте. Автор отмечает, что немецкий военно-морской флот приобрел всего один надводный беспилотник ARCIMS USV для экспериментальной роли тральщика еще в 2016 году у компании Atlas Electronik, а еще в 2008 году Rheinmetall Defense переоборудовала лодку для работы с беспилотниками.

План модернизации военного флота Германии

Возможно, план по модернизации флота, который растянут на следующие 12 лет исправит эту проблему. В новом оборонном документе Германии, излагающем военно-морские планы до 2035 года, указывается, что в течение следующего десятилетия будут значительные инвестиции в военно-морские беспилотники в дополнение к судам с экипажем. До нападения России на Украину морские дроны-камикадзе не считались каким-то особо важным и их воспринимали как оружие партизанской войны в морских государствах.

Германия, обладая большими техническими ресурсами, возможно, планирует создать с чистого листа совершенно новую линейку небольших USV, адаптированных к потребностям подобных войн, считает автор. Такой подход также дал бы Германии преимущество в освоении технологий, которые все чаще будут применяться в будущих морских сражениях.

Ранее Фокус рассказывал, что военные НАТО испытали в деле морской дрон-подрывник Thales. Подобными подводными дронами хотят оснастить весь флот, заменив ими специальные корабли для разминирования.