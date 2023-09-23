В Москве создают сеть от украинских БПЛА с помощью РЭБ: что известно

На базе инфраструктуры операторов мобильной связи планируют покрыть Москву и область станциями радиолокационной борьбы. Беспилотники и ракеты должны терять связь и падать или переходить в другой режим, что уменьшит точность.

Россия начала создавать сеть радиоэлектронных средств для защиты от крылатых ракет и беспилотников. Об этом сообщает украинский военный и эксперт Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" в своем телеграм-канале.

Оккупанты планируют создать сеть передатчиков РЭБ, которые "закроют" Москву и область. Для этого будет использоваться инфраструктура операторов мобильной связи, как отмечает "Флеш" — это вполне логичный шаг. Операторы имеют электропитание, высоты и канал передачи данных для управления. У сети будет две задачи:

заглушить сигналы навигации на большой площади, чтобы крылатые ракеты и БПЛА вынуждены были перейти в автономную систему навигации и их точность упала;

заглушить средства навигации БПЛА без инерционных систем, чтобы те потеряли цель, не могли ее найти, и упали израсходовав топливо.

Он добавил, что одиночные станции не будут эффективными, поэтому нужна именно большая сеть РЭБов, которая закроет большую площадь. Существует антенна CRPA для преодоления помех, которая в РФ известна под названием "Комета-М". Она способна подавлять сигнал навигации и определять помехи. Однако CRPA не будет эффективным в случае большой сети источников помех.

По оценкам специалиста, сеть передатчиков должна быть на расстоянии 20-30 км друг от друга и иметь мощность до 100 Ватт каждая. Концепция создания сети на базе операторов связи идеально впишется в технические условия РФ, пишет автор. Благодаря тому, что РЭБ будет на высоте, вред здоровью будет минимальным.

CRPA антенны в дешевые дроны не будут ставить, а потому заглушить их сигнал будет проще. Если на БПЛА переключить рабочую частоту, то РЭБ не будет эффективным, пока враг не изменит на нем частоты. Другое дело спутниковый канал навигации — там ничего быстро не изменишь, поэтому РЭБ против него будет долго эффективным.

Напомним, 22 сентября в Минцифры показали российский РЭБ "Поле-21М", который мешает атакам ВСУ.

В начале сентября Минцифры назвала самые опасные комплексы РЭБ России, которые мешают контрнаступлению ВСУ.