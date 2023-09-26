Доплывут до любой точки в Черном море: эксперты раскрыли, чем дроны "Маричка" опасны для РФ

Подводный беспилотник может поражать подводную часть кораблей противника, что, по мнению экспертов, гораздо эффективнее, чем атаки надводных дронов.

Подводный дрон "Маричка", испытания которого прошли несколькими днями ранее, сможет атаковать военно-морские цели на большом расстоянии и даже выполнять тайные миссии по пополнению запасов. Об этом говорится в материале, который медиа The Drive опубликовало 25 сентября.

Как могут применять дрон "Маричка"

Эксперты считают, что украинский подводный беспилотник при своих заявленных технических характеристиках (в частности при максимальной дальности действия в 1000 километров) может совершать рейсы в одну сторону практически в любую точку Черного моря для нанесения ударов по флоту противника. Кроме того, как пишет медиа, "Маричка" может стать потенциальным взрывчатым оружием-камикадзе, которое можно использовать для нападения на корабли и прибрежную инфраструктуру, включая мосты, в оккупированном Россией Крыму.

В зависимости от его конкретных возможностей, беспилотный катер-камикадзе может пройти под определенными физическими средствами защиты, способными помешать другим дронам, включая плавучие боны, препятствия и другие барьеры, которые российские войска установили в Севастопольской бухте на оккупированном Крымском полуострове. В настоящее время в Севастополе находится штаб Черноморского флота России и многие его корабли, по которым в последние недели украинские силы заметно активизировали удары.

Помимо этого, "Маричка" может быть полезна как более труднообнаружимая платформа для сбора морской разведки. Подводные лодки, как с экипажем, так и без экипажа, по своей сути имеют преимущества в качестве средств разведки, наблюдения и рекогносцировки, учитывая их способность скрываться под волнами. В настоящее время ВМС Украины не имеют в своем составе подводных лодок с экипажем.

Характеристики дрона "Маричка"

Достоверных сведений о "Маричке" и ее возможностях пока очень мало. Проект еще достаточно новый, и неясно, насколько быстро он может быть реализован, особенно учитывая активные призывы к получению дополнительного финансирования извне.

Подводный дрон имеет трубчатую форму с четырьмя плавниками, расположенными вокруг хвостовой части. В передней части также имеется пара горизонтальных стабилизаторов. Как именно будет приводиться в движение "Маричка", длина которой, по имеющимся данным, составляет чуть менее 6 метров, а диаметр — чуть более 1 метра, пока неясно.

UUV, даже способный работать только под волнами, имеет дополнительное преимущество: он будет менее заметен, чем даже малозаметные USV, работающие на поверхности. В Севастополе находится штаб Черноморского флота ВМФ России и многие его корабли, по которым украинские войска в последние недели заметно активизировали удары.

Метод наведения дрона требует лишь указания координат места и возможности подплыть к нему, чтобы выполнить заранее заданную атаку на автопилоте. Хотя круг целей, которые может атаковать беспилотник, ограничен, противостоять ему будет сложнее, чем его надводным аналогам.

По данным компании "АММО Украина", стоимость судна составит около 16 млн. украинских гривен, или чуть менее 433 421 доллара США по курсу на момент написания материала.

7 преимуществ дрона "Маричка" по версии разработчиков

Безопасность. Отсутствие экипажа подводного дрона равно отсутствие раненых и погибших. Незаметность. Сложно обнаружить, дрон почти невидим для радаров противника. Автономность. Дальность. Преодолевает расстояние более чем в тысячу километров. Объем боекомплекта. Универсальность. "Маричка" — это боевой, грузовой и разведывательный беспилотник одновременно. Эффективность. Новый украинский дрон способен разрушать опоры мостов и береговые укрепления.

Напомним, в начале августа стало известно, что украинцы создают новый подводный дрон "Маричка". Разработчики планируют, что этот морской беспилотник сможет подрывать корабли, опоры мостов и береговые укрепления оккупантов.

А уже в конце месяца в СМИ появилась информация о том, что подводный дрон "Маричка" проходит первые испытания. Известно, что украинская беспилотная субмарина длиной 6 метров сможет вместить много взрывчатки и доставить ее на расстояние до 1000 км.