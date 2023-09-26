В Иране придумали новый способ запуска дронов Shahed-136: чем это грозит ВСУ (видео)

Российские военные могут использовать грузовики, чтобы запускать беспилотники практически из любого места.

Иранские беспилотники Shahed-136, с помощью которых российские оккупанты постоянно атакуют Украину, теперь получили модифицированную стартовую площадку для устанавки на обычные внедорожники-пикапы. Об этом сообщает портал "Мілітарний", ссылаясь на иранские медиа.

Как отмечают эксперты портала, эта модифицированная стартовая установка позволяет дрону-камикадзе обходиться без специального ракетного ускорителя, который обычно применяют, когда запускают "Шахеды" с других типов установок. Таким образом у этих смертоносных беспилотников увеличилась мобильность и простота применения таких БПЛА, ведь военные могут быстро подъехать к точке старта и запустить дроны прямо с дороги. Как известно, россияне производят и даже модифицируют иранские "Шахеды", которые они называют "Герань", но пока неизвестно, будут ли они их устанавливать на пикапы.

О возможности применения такого нового метода запуска дронов Shahed-136/131 стало известно благодаря кадрам, опубликованным иранскими СМИ. На днях был анонсирован фильм, который вскоре будет показан в Иране, он расскажет о создании и применении БПЛА Shahed. На публикуемых кадрах видно, как пикапы перевозят в своих грузовых отсеках пусковые установки вместе с одним беспилотником-камикадзе на каждой.

По стандартному методу перед непосредственным пуском дрона-камикадзе запускают его двигатель, а также включают твердотопливный ракетный ускоритель, работающий 2-3 секунды и помогающий летательному аппарату оторваться от стартовой платформы и подняться в воздух, далее беспилотник летит своим ходом. Судя по видео, новая технология для запуска Shahed требует, чтобы автомобиль разогнался на прямом участке дороги до определенной скорости и придал "Шахеду" ускорение, когда тот сходит с направляющей пусковой установки уже с работающим двигателем.

Габариты и внешний вид стартовой установки на грузовике указывает, что она имеет небольшой вес. Кроме того, она может удешевить производство Shahed-136, поскольку устраняет необходимость в твердотопливном ускорителе.

Ранее Фокус сообщал, что в Воздушных силах Украина объяснили, почему ПВО трудно сбивать дроны Shahed. По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, враг планирует удары по территории Украины заранее и прокладывает тяжелые для сил обороны маршруты.