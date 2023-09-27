"Худшая система": ракеты РФ промахиваются из-за спутниковой навигации ГЛОНАСС — Bloomberg

Как выяснили исследователи, ГЛОНАСС является худшей системой из четырех, существующих в мире, ее погрешность достигает 10 метров.

Россия не может точно наводить ракеты в войне с Украиной из-за несовершенства спутниковой системы навигации ГЛОНАСС. Агентство Bloomberg раскрыло недостатки этой технологии, пообщавшись с экспертами.

Еще в 1980-х годах СССР запустил на орбиту 24 спутника для системы позиционирования, навигации и синхронизации под названием ГЛОНАСС, чтобы конкурировать с американской GPS, контролируемой Пентагоном. Эта группировка пригодилась России во время войны с Украиной, когда США лишили оккупантов доступа к своей спутниковой навигации военного уровня. В то же время, ГЛОНАСС менее точна по сравнению с GPS и сильно устарела, хотя россияне регулярно обновляли свои спутники.

Старший преподаватель Школы гражданского и экологического строительства Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее Крейг Робертс в своих исследованиях сравнил ГЛОНАСС с американской GPS, европейской Galileo, китайской BeiDou и обнаружил, что российская система сильно уступает конкурентам. Как оказалось, она имеет самое низкое качество наземных станций управления и космических атомных часов, что снижает точность измерений.

"Все знают, что ГЛОНАСС — худшая система. Если я измеряю местоположение, используя все четыре группировки для обработки одних и тех же данных, то ГЛОНАСС окажется в самом низу", — уверяет ученый.

24 спутника сети ГЛОНАСС работают на околоземной орбите Фото: Life

По данным Джона Харди, заместителя директора программы по России Фонда защиты демократий, беспартийного исследовательского института в Вашингтоне, погрешность ГЛОНАСС составляет около 10 метров. Это достаточно большая разница, которая может привести к промаху и неуничтожению цели. Даже если в будущем Россия сможет улучшить свою систему навигации, сейчас ее неточность значительно снижает ее боеспособность.

Как рассказал агентству Брюс МакКлинток, старший исследователь политики в RAND Corp и глава Инициативы космического предпринимательства (Space Enterprise Initiative), сигналы ГЛОНАСС менее надежны и точны для наведения оружия, поэтому военное руководство России пошло другим путем — создало бомбы весом 1500 кг. Таким образом они пытаются компенсировать погрешность попадания большой мощностью.

"Одна из причин, по которой русским необходимо создать такую ​​большую бомбу, — это их неспособность получить точные боеприпасы", — объяснил эксперт.

Модель спутника ГЛОНАСС-К в России Фото: Ведомости

Россия также использует менее защищенные сигналы GPS коммерческого уровня для атаки гражданских объектов в Украине. По словам Павла Лузина, старшего научного сотрудника Фонда Джеймстауна, все российские системы вооружения используют чипы, объединяющие сигналы ГЛОНАСС и GPS.

"Этого достаточно для атаки больших стационарных целей, таких как жилые дома, больницы, электростанции, торговые центры и порты", — добавил он.

Россия продолжает модернизировать собственную спутниковую навигацию, и в августе с помощью ракеты вывела на орбиту спутник "Глонасс-К2". Как пишут российские СМИ, аппарат должен прослужить 10 лет и обеспечить точность менее 30 см. Это первое за долгое время обновление спутниковой сети, а всего на программу планируют потратить около $5 млрд.

Павел Лузин отметил, что более половины спутников российской группировки уже устарели, а у многих других срок пригодности тоже подходит к концу, поэтому для полноценной работы системы им понадобится 20 новых космических аппаратов до конца десятилетия. Вот только россияне могут производить и отправлять в космос не более двух спутников в год, поскольку из-за санкций им не хватает электроники.

"Их самая большая проблема — как спасти саму систему", — считает исследователь.

Пока Россия пытается устранить недостатки ГЛОНАСС, Украина уже пользуется более надежной технологией GPS военного уровня благодаря кодам доступа от США. Она позволяет применять сверхточные системы вооружения, такие как ракетные установки Himars, и наносить чувствительные удары по объектам ВС РФ на оккупированной территории.

Ранее писали, что Россия адаптирует ракеты П-500, П-700 и П-1000 для атаки наземных целей. Появилась информация, что на них начали устанавливать чипы ГЛОНАСС, но процесс займет минимум полгода.