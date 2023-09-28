Расстреляет врагов и увезет раненых: в Тернополе создали наземный беспилотник RAS1

Разработчик уже строит помещение для массового производства роботизированных машин и собирается поставлять их ВСУ.

Игорь Чайковский из Тернополя разработал электрическую беспилотную платформу RAS1, чем-то похожую на эстонскую THeMIS, которая предназначена для эвакуации раненых, доставки боеприпасов на поле боя, а так же может использоваться для установки оружия — огнеметов или пулеметов. Об этом сообщает "24 Канал".

Гусеничная машина RAS1 оснащена электродвигателем и батареей на 65000 мА/ч, автономность составляет более четырех часов. Причем мотор настолько тяговитый, что позволяет при необходимости взять на буксир тяжелую технику: БРДМ (7 т), БТР-80 (13,5 т) или автомобиля КрАЗ-255 (11,9 т). Благодаря гусеницам автономная платформа может проехать по бездорожью и ей не страшна плохая погода (снег, слякоть).

Эвакуация раненых бойцов осуществляется как в виде погрузки на носилки сверху, так и способом волочения за транспортом с помощью карабинов. Платформу могут использовать не только военные, но и спасатели для эвакуации пострадавших в стихийных бедствиях или в случае возникновения техногенных катастроф.

Игорь Чайковский и его беспилотная платформа RAS1 Фото: 24 Канал

Так же платформа может доставлять необходимые медикаменты или боеприпасы прямо на поле боя. В будущем на нее можно установить модульный пулемет 14,5 мм и даже огнемет.

Сам робот RAS1 считается украинской разработкой, но в ней все же используются заграничные комплектующие. Сейчас инженер с командой энтузиастов проводит активное тестирование беспилотной платформы и получая отзывы от военных модифицирует ее улучшая характеристики.

В будущем предприниматель хочет наладить массовое производство этой модели и для этого уже начал оборудовать производственное помещение на 400 квадратных метров. К зиме планируется собрать около 20 подобных машин, а со временем количество сборки до 50 штук в месяц.

Ранее Фокус сообщал, что популярную эстонскую роботизированную платформу THeMIS вооружили боевыми дронами-охотниками. Эстонская компания Milrem Robotics представила на военной выставке DSEI 2023 в Лондоне обновленный вариант применяемой в Украине наземной беспилотной платформы THeMIS Combat оснащенной средствами запуска дронов-камикадзе HUNTER 2-S.