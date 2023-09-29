Делать свои уже не смогут: почему в России копируют украинский дрон "Чаклун" (видео)

Директор российского КБ "Спектр" признал, что уже в ближайшее время студент одного из колледжей будут учиться производить копии захваченного в Украине БПЛА.

В России студенты Новосибирского авиационного технического колледжа будут учиться копировать беспилотные летательные аппараты, используя украинский дрон "Чаклун", который в страну привезли как трофей из зоны боевых действий. Об этом в пятницу, 29 сентября, написало ТАСС.

Об этом информационному агентству сообщил исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр" Андрей Братеньков. Он считает, что обучение работы с технологиями именно на примере привезенного из Украины беспилотника должно заинтересовать студентов и повысить их мотивацию к обучению.

"КБ "Спектр" приняло на производственную практику абитуриентов Новосибирского авиационного технического колледжа и готовит их к работе в области беспилотной авиации. В частности, для обучения используется разведывательный беспилотник самолетного типа "Чаклун" производства Украины", — отметил Братеньков.

Медиа Defense Express в свою очередь отмечает, что прецедент с "Чаклуном" в РФ не останется единичным и в скором времени практически все дроностроение перейдет не на производство собственных беспилотников, а на копирование уже существующих моделей, произведенных в других странах.

"На уровне разработчиков уже прекрасно чувствуют перспективу в которой окажется отрасль в перспективе из-за санкционной изоляции, которая позволяет реализовать только один путь — копирование. Именно им активно идет Иран и КНДР", — отмечает СМИ.

Что известно о беспилотнике "Чаклун", который хочет копировать РФ

Разведывательный беспилотный авиационный комплекс (БпАК) "Чаклун" создали в Днепре в конце 2022 года. Беспилотник получил такое название, поскольку ему удавалось уже с первых пусков успешно противостоять средствам радиоэлектронной борьбы российских захватчиков.

Чем дрон отличается от других БПЛА

полет может выполняться в автоматическом режиме по заданному маршруту и — в управляемом режиме, что дает пилоту возможность при необходимости изменять курс полета;

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действует система возврата домой при блокировке сигнала — инерционная дублированная система навигации.

Напомним, несколькими днями ранее группа аэроразведки Solovey 116-й отдельной бригады сил территориальной обороны показала, как использует БпАК "Чаклун" для обнаружения системы вражеской ПВО. Украинские защитники фиксируют вражескую ПВО благодаря разведывательному дрону. Россияне тратят дорогостоящий боекомплект чтобы его сбить.

А несколько ранее работу "Чаклуна" показало спецподразделение аэроразведки "Карлсон". Бойцы смогли собрать самолет прямо в поле, без труда перемещая с позиции на позицию в специальном контейнере.