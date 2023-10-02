Украине первой в мире разрешили выпускать дроны Акіпсі: Байрактар раскрыл планы (видео)

Производитель популярных у ВСУ беспилотников Bayraktar TB2 уверен, что первые ударные дроны украинский завод выпустит уже в 2025 году.

Украина стала первой страной в мире, где турецкая компания Baykar Makina может запустить производство новейших беспилотников Bayraktar Акіпсі на своем заводе. Об этом Халюк Байрактар, генеральный директор компании, заявил журналистам "Радио Свобода" в кулуарах Международного форума оборонных стратегий.

Какие беспилотник Baykar Makina будет производить в Украине

По предварительной задумке в таком центре будут вести производство беспилотника Bayraktar TB2, тяжелого ударного БПЛА Akıncı и беспилотного истребителя Kızılelma. Халюк Байрактар подтвердил, что такие планы у компании действительно есть, и они вполне реализуемы.

"Относительно Bayraktar Акіпсі, этот вопрос в процессе рассмотрения, насколько мне известно. Украинские военные хорошо разбираются в том, что мы производим и во что инвестируем. Поэтому наш план — производить все системы, которые мы имеем, здесь (в Украине, — ред.)", — акцентировал Халюк Байрактар.

Он уточнил, что Baykar Makina получила все необходимые разрешения для такого производства. Поэтому компания может полностью производить Bayraktar TB2, а не собирать его. Также в новом центре, когда он заработает, можно будет полностью производить Bayraktar Акіпсі.

"Украина является первой страной, которая имеет такое разрешение. Потому что в оборонном сотрудничестве нужны государственные разрешения, а мы имеем это разрешение", — сказал он. Впрочем, подчеркнул, что вопрос с производством Akıncı в Украине пока окончательно не решен.

Bayraktar TB2 — это средневысотный БПЛА с большой продолжительностью полета (MALE). Он способен находиться в воздухе до 24 часов на высоте до 8,2 км. Дальность управления составляет до 150 км. Bayraktar TB2 оснащен различными системами вооружения, включая управляемые ракеты класса "воздух-земля" Roketsan MAM-L и MAM-C, а также планирующие бомбы MAM-L.

Bayraktar TB2 широко использовался в боевых действиях в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. Он показал высокую эффективность в уничтожении бронетехники, артиллерийских позиций и живой силы противника. В Украине Bayraktar TB2 применяется для нанесения ударов по российским войскам с самого начала вторжения. Он сыграл важную роль в уничтожении российской техники и вооружения, а также в снижении морального духа российских солдат.

Akıncı. Производитель уверяет, что этот дрон — самая дорогая и самая "мощная" турецкая разработка за последние 50 лет. Утверждается, что беспилотник-истребитель может сбросить заряд "в любой точке мира" (вероятно, тут подразумевается высокоточность аппарата). Делается акцент и на том, что он работает на базе искусственного интеллекта, а мощный двигатель дает возможность без проблем направлять его в любые точки обострения военных конфликтов.

Вес этого беспилотника равен 5,5 т, вес полезной нагрузки составляет 1,3 т. В движение устройство приводят два турбовинтовых двигателя мощностью 450 л.с. или 750 л.с. (зависит от конфигурации). Максимальная высота, достигнутая во время испытаний, — 13,7 км. На борту имеется радар "воздух-воздух", датчики для обхода препятствий, радар с синтезированной апертурой, благодаря которому выполняется обработка радиолокационных изображений с целью улучшения разрешения и детализации.

Kızılelma — это первый в Турции беспилотный истребитель, который находится на стадии разработки и производства. Уже изготовлено два прототипа этого самолета. Предназначен для выполнения боевых задач в воздухе с помощью искусственного интеллекта и для нанесения ударов по наземным целям. Самолет имеет низкую радиолокационную заметность, что дает ему преимущество в условиях плохой видимости. Кроме того, самолет способен взлетать и садиться на корабли с короткими взлетно-посадочными полосами, что повышает его гибкость и оперативность на поле боя. Этот истребитель имеет взлетный вес 8,5 т и грузоподъемность 1,5 т.

Завод Baykar в Украине: каким он будет

По словам гендиректора компании, завод по производству турецких беспилотников уже строится и в этот проект вложены значительные инвестиции — 100 миллионов долларов.

"Это было инвестиционное решение, принятое перед войной между нашими странами. Поэтому мы не останавливаем начатое лишь из-за сложившейся ситуации, а продолжаем работать. Продолжается большая война, поэтому непросто вести строительные работы так, как нам бы этого хотелось, но мы продолжаем инвестировать, и мы верим в будущее Украины, мы верим в сотрудничество наших стран", — сказал Халюк Байрактар.

Завод по производству турецких беспилотников уже строится и в этот проект вложены значительные инвестиции Фото: Defense Express

3 февраля 2022 года, всего за месяц до масштабной войны, чтобы поддержать инвестиции в Украину, механизмы стимулирования, между странами было заключено рамочное соглашение в сфере аэрокосмических и других высоких технологий. И это соглашение вступило в силу после одобрения украинскими и турецкими властями.

В мае 20223 года от Baykar Makina начали поступать первые инвестиции. Финансовая поддержка направлена в первую очередь на создание производственной линии по изготовлению беспилотников. Гендиректор компании отмечает, что планирует завершить строительство завода за полтора года. При этом производитель беспилотников осознает все риски, связанные с воплощением в жизнь такого проекта во время боевых действий на территории Украины.

"Безусловно, есть риски из-за войны, есть сопутствующие риски из-за человеческих ресурсов, необходимые сейчас и на которых все также сосредоточены", — отметил Халюк Байрактар во время Международного форума оборонных стратегий, который прошел 29 сентября в Киеве.

Площадь центра Baykar в Украине будет более 30 тысяч кв. метров, а количество украинских специалистов инженеров и техников должно составить более 300 человек Фото: Defense Express

Несколько ранее, в начале сентября, гендиректор Baykar Makina рассказал изданию Defense Express эксклюзивные подробности о том, что будет представлять собой завод по производству беспилотных летательных аппаратов в Украине.

По его словам, общая площадь центра Baykar в Украине будет более 30 тысяч, а количество украинских специалистов инженеров и техников должно составить более 300 человек.

Кроме того медиа опубликовало макеты будущего украинского центра Baykar в котором будут вести не только разработку, но и производство беспилотников.

Так должен выглядеть завод Baykar в Украине, когда его строительство будет окончено Фото: Defense Express

Baykar Makina: что это за компания

Отметим, что Baykar — это турецкая авиастроительная компания, основана в 1984 году предпринимателем Оздемиром Байрактаром. Сначала концентрировалась на производстве запчастей для автомобилей: двигателей, насосов и запчастей. Целью компании было обеспечение локализации автомобилестроения в Турции.

В 2000-х начала развиваться на рынке авиастроения и начала разработку собственных моделей БПЛА. Для этого был построен собственный R&D центр. Постепенно смогла создать первые опытные образцы, освоить производство авиационных компонентов и присоединиться к военным проектам турецкой армии. Постепенно авиастроение стало основным направлением компании и вытеснило все другие направления. Сейчас является мощным производителем как для внутреннего рынка Турции, так и на экспорт различных типов военных БПЛА и вооружения к ним.

Напомним, во второй половине июня впервые стало известно, что турецкая компания Baykar получила лицензии на сборку дронов Bayraktar в Украине. Власти Турции разрешили производить беспилотники Bayraktar TB2 и Akinci на заводе Avia Ventures, который должен начать работать в 2025 году. Известно, что строители уже выполнили почти все подготовительные работы.

А несколько ранее, в конце января 2023 года украинский посол в Турции Василий Боднар сообщил о завершении проекта строительства завода Baykar в Украине. По его словам, предприятие должно заработать к 2025 году с частичной локализацией производства.