Украинские дроны UJ-22 атаковали Смоленский авиазавод: детали и последствия взрывов (видео)

В России уверяют, что сбили все дроны средствами ПВО и РЭБ, но в ГУР заявили о серьезных повреждениях, сорвавших производство ракет Х-59.

Смоленский авиационный завод в России 1 октября атаковали четыре беспилотника, якобы, UJ-22 Airborne производства украинской компании "Укрджет". Подробности написало российское медиа Baza.

Атака на авиазавод в Смоленске

По данным СМИ, со стороны Украины запустили четыре ударных дрона, и как минимум три из них были нацелены на авиазавод в Смоленске. Один из аппаратов сбили в воздухе силы ПВО, другие подавили средствами радиоэлектронной борьбы, но несколько из них взорвались при падении. Shot уверяет, что дронов было пять, и два из них рухнули в лесополосе под Смоленском.

Осколки повредили крышу одного из цехов, а также упали на взлетно-посадочную полосу (ВПП) аэродрома Северный. Медиа Mash пишет, что один из БПЛА упал на бетонную площадку у цеха № 63, еще два детонировали рядом с цехом № 55, их обломки и забросило на ВПП. Российские СМИ уверяют, что ни аэродром, ни оборудование завода не получили значительных повреждений.

Mash добавило, что части четвертого беспилотника попали в балконы девятиэтажного жилого здания неподалеку от Смоленского авиазавода и выбили стекла в торгово-развлекательном центре кутузов "Кутузов". Люди в результате происшествия не пострадали.

Местным жителям удалось снять на видео дроны в момент их поражения. Автор одного из роликов задался вопросом, куда же летел беспилотник, и обратил внимание, что он резко начал терять высоту, вероятно, в тот момент россияне подавили аппарат средствами РЭБ.

"У него что, энергия заканчивается? Ой, он упал. Будет какой-то бабах или он просто упал?" — размышлял вслух мужчина, и в ответ ему прогремел взрыв.

Другие очевидцы предали Shot видео их лесополосы, куда вынужденно приземлился как минимум один из БПЛА. Судя по обломкам, крушение потерпел достаточно крупный дрон самолетного типа. Такой же запечатлен во время полета на видеоролике, опубликованном Mash — в конце он упал среди деревьев и взорвался.

2 октября Главное управление разведки Министерства обороны Украины официально подтвердило, что боевые дроны нанесли удар по Смоленскому авиационному заводу. По данным ведомства, три из четырех БПЛА попали в цель, нанесли значительные повреждения российскому предприятию, чем сорвали производство ракет Х-59 различных модификаций класса "воздух-поверхность". Они могут лететь на расстояние до 280 км, и российские войска часто применяют их для атаки военных и гражданских объектов на территории Украины.

"От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области", — подчеркнули в ГУР.

Смоленский авиационный завод пострадал от атак дронов

Что известно о UJ-22 Airborne

В Украине действительно разработали боевой беспилотник под названием UJ-22 Airborne, компания "Укрджет" впервые представила его на международной выставке вооружения "Зброя та безпека-2021".

На официальном сайте производителя указано, что этот многоцелевой беспилотный авиационный комплекс способен летать в любую погоду как днем, так и ночью, а также под воздействием средств РЭБ. Изначально дрон предлагали использовать для поисково-спасательных операций и разведки, в том числе военной, но на выставке в 2021 году представители "Укрджет" рассказали и об ударном применении.

UJ-22 Airborne вооружается неуправляемыми авиабомбами, чтобы уничтожать бронетехнику и живую силу, благодаря усовершенствованной системе сброса атаковать противника можно 82-мм минами, прицеливаясь с помощью оптико-электронной станции. Управление осуществляется в нескольких режимах: ручном, полуавтоматическом и автоматическом, сигналы предаются по зашифрованному каналу. Станцию для операторов можно оборудовать в автомобиле-вездеходе для большей мобильности на поле боя.

В Украине производят ударные дроны UJ-22 Airborne Фото: Из открытых источников

Характеристики UJ-22 Airborne

радиус действия с передачей данных в режиме реального времени — 100 км;

максимальный радиус действия (в автономном режиме) — 800 км;

крейсерская скорость — 120 км/ч;

максимальная скорость — 160 км/ч;

минимальная скорость — 90 км/ч;

минимальная высота полета — 50 м;

максимальная высота полета — 6 км;

максимальная продолжительность полета — 7 ч;

диапазон рабочих температур — от -40 до +50 °С;

вес полезной нагрузки — до 20 кг;

среднее время развертывания — 10 мин;

среднее время сворачивания БпАК для транспортировки — 5 мин;

среднее время подготовки БпЛА к повторному пуску — 3 мин;

экипаж для управления — 4 человека.

Украинский беспилотник UJ-22 Airborne

Ранее появилась информация, что беспилотники UJ-22 Airborne атаковали Москву в мае 2023 года. Тогда Минобороны РФ заявило о подавлении трех БПЛА средствами РЭБ и уничтожении еще пяти ЗРПК "Панцирь-С1".