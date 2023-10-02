Чтобы не мешали наступать: ВСУ получили новые средства РЭБ для защиты бронетехники (фото)

Волонтеры передали на передовую 21 комплекс, способный выводить из строя дешевые, но опасные FPV-дроны во время важных боевых операций.

Одно из штурмовых подразделений Сил обороны Украины получило компактные средства радиоэлектронной борьбы, которые можно устанавливать на бронированную технику. Об этом написал волонтер Роман Доник на своей странице в Facebook в понедельник, 2 октября.

По его словам, в нынешних реалиях защита бронетехники штурмовых подразделений от FPV-дронов врага очень важна, ведь "копеечные" дроны могут сорвать хорошо спланированную операцию и вывести из строя даже самую современную боевую машину. Средства подавления ударных беспилотников стоят дорого, но они нужны бойцам для успешных наступательных действий. Волонтеры отправили 21 комплекс двух видов, которые доказали свою эффективность, их можно установить прямо на броню.

Украинские военные получили средства радиоэлектронной борьбы, которые можно устанавливать на бронетехнику. Фото: Роман Доник/ Facebook

"Передали штурмовому подразделению на ответственное направление 21 комплект бортового РЭБа. Идет гонка дронов и средств защиты от них. Это работает в обе стороны и одно без другого невозможно.", — написал Роман Доник.

Украиским военным привезли защиту от дронов-камикадзе ВС РФ Фото: Роман Доник/ Facebook

Какие системы РЭБ нужны ВСУ для защиты от дронов-убийц

Военным на южном направлении необходимо начать применять "переносные" системы радиоэлектронной борьбы, так как традиционные мало эффективны против FPV-дронов, а также могут навредить и украинским беспилотникам. Существующие в Украине технологии защищают от дронов-камикадзе только на 35%, поэтому военным нужны аналоги российских комплексов "Серп" и "Стриж", считает эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов.

"На данный момент FPV-дроны больше всего вредят ВСУ. Если раньше большинство запросов от военных касались ружей, которые работали по Mavic и другим коммерческим дронам, то сейчас все боятся именно fpv. И я вам скажу откровенно, что перемешиваясь автомобилем, сам думаю, чтобы меня не увалил какой-то российский дрон. Это на самом деле страшное оружие", — сказал военный.

Он добавил, что первыми в полномасштабной войне FPV-дроны начали использовать именно в ВСУ. Этим украинские военные невольно научили россиян использовать такие же технологии и показали, что они работают эффективно. А в самих ВС РФ разработку и применение таких дронов масштабировали.

Эксперт также рассказал, что, по его мнению, лучшей защитой от дронов противника являются РЭБ-установка "Стриж" и радиоэлектронная пушка "Серп".

"Это установки, которые не излучают подавляющие волны постоянно. Они мониторят эфир и засекают, с какой стороны приближается дрон. Система его подпускает на определенное расстояние и уже только тогда активирует "глушилку". Затем она "проверяет", действительно ли удалось подавить дрон и снова входит в режим дежурства", — объяснил военный.

Напомним, в конце июля стало известно, что в Украине тестируют антидроновую систему РЭБ для танков. Комплекс предназначен для подавления FPV-дронов, вооруженных противотанковыми кумулятивными боеприпасами, способными пробивать броню.

А в начале июля команда "Антидрон Україна" представила систему C-Vog FPVKiller против российских FPV-дронов. Портативное устройство активируется нажатием одной кнопки и создает помехи для работы БПЛА-камикадзе. Оно оснащено аккумулятором, заряда которого хватает примерно на 1 час, но непрерывно прибор может работать только 3-4 минуты, поскольку перегревается.