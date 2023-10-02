В океане испытали подводный беспилотник Manta Ray: чем он уникален (видео)

Долговечный подводный дрон прошел испытание на брызгоустойчивость.

Компания PacMar Technologies провела испытания прототипа долговечного беспилотного подводного аппарата (UUV) Manta Ray на острове Оаху (Гавайи). Об этом сообщает медиа The Defense Post.

PacMar провела испытание в воде для проверки датчиков, гидродинамических характеристик транспортного средства и ключевых характеристик автономности корпуса планера. Это произошло в рамках программы Агентства передовых оборонных исследовательских проектов США под названием Manta Ray.

"Эта веха дает важную информацию о ключевых системах. Это позволяет нам проверять предположения и модели и дает нам ценные данные для подготовки к нашим предстоящим полномасштабным демонстрациям на море. Мы делаем важный шаг к реализации целей программы по созданию нового класса долговечных автономных подводных аппаратов, — сказал руководитель программы Кайл Вернер.

Что известно о проекте Manta Ray

В рамках программы Manta Ray планируется разработать беспилотные подводные аппараты (UUV), способные функционировать в течение длительного времени без необходимости в логистической или технической поддержке.

В 2020 году Агентство передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA) начала программу Manta-Ray. Целью программы является разработка подводного аппарата, способного работать без участия человека, в том числе в целях материально-технической поддержки или ремонта. Подводные беспилотники должны находиться под водой продолжительное время и поэтому должны обладать чрезвычайно высокой живучестью.

UUV будет работать на предельных глубинах, а также способен нести дополнительную полезную нагрузку, которая будет выполнять различные задачи. Такие полезные нагрузки могут быть восстанавливаемыми, что означает, что UUV должен иметь инфраструктуру для их подзарядки и повторного использования.

Напомним, несколько дней назад в Украине провели испытания нового подводного беспилотника "Маричка". Отличительная особенность дрона – неуязвимость для российских систем РЭБ и уникальная система связи с оператором, которая позволяет контролировать субмарину на больших расстояниях и глубине.

В начале августа стало известно, что украинцы создают новый подводный дрон "Маричка". Разработчики планируют, что этот морской беспилотник сможет подрывать корабли, опоры мостов и береговые укрепления оккупантов.