ВСУ получили 3D-принтеры за $1 млн: будут печатать запчасти прямо на фронте (видео)

Украинские военные смогут быстрее ремонтировать и возвращать в строй боевую технику, не дожидаясь доставки дефицитных запчастей.

Австралийская компания SPEE3D поставила первые семь модулей специальных 3D-принтеров по металлу, на которых ВСУ смогут печатать необходимые запчасти прямо на линии фронта. Об этом сообщает The Defense Post.

Компания из Мельбурна поставила 3D-принтеры по металлу в Украину в рамках Инициативы содействия безопасности Украины Министерства обороны США. Каждый принтер стоимостью около $1 миллион будет ориентирован на создание критически важных деталей украинской военной техники прямо на фронте, что значительно упростит задачу восстановления транспорта и бронетехники и позволит не дожидаться нужных запчастей.

Кроме того, важность подобных принтеров состоит в том, что с их помощью можно напечатать необходимые комплектующие, которые уже не выпускаются для устаревших образцов советской эпохи. Их не всегда можно быстро достать в нужном количестве, а 3D-принтер решит эту проблему.

Конечно, подобный аппарат не может печатать путем нагрева сложные детали. Но очень часто военные не могут отправить технику в бой из-за нехватки различных мелочей: петель, кронштейнов, разъемов, насосов и рычагов и другого. Подобные 3D-принетры могут изготовить эти детали буквально за полчаса прямо в зоне боевых действий.

Для 3D-печати используется технология накладывания слоев друг на друга Фото: Скриншот

Как сообщает Forbes, более десятка украинских военных прошли в Польше обучение для работы со Spee3D. Этот принтер, как и подобные ему, печатают металлические запчасти по технологии аддитивного производства, т.е. методом накладывания слоев друг на друга. Вместо плавления металла этот метод использует кинетическую энергию для соединения частиц металла вместе в твердом состоянии для создания конечной детали.

WarpSpee3D также чрезвычайно быстр и энергоэффективен. Он может изготавливать крупные детали диаметром до 1 метра или весом до 40 кг из нескольких металлов. Например, эта артиллерийская трещотка из алюминиевой бронзы весом четыре с половиной фунта, изображенная ниже, была изготовлена ​​за 60 минут.

Медный инструмент принтер напечатал всего за час Фото: Forbes

"Мы сосредоточены на том, чтобы предоставить украинским солдатам ресурсы для укрепления возможностей технического обслуживания и ремонта, когда и где это наиболее важно", — сказал вице-президент SPEE3D по обороне Крис Харрис.

Кстати, компания активно сотрудничает с другими странами, обеспечивая 3D-печать металлов в военной области. Компания также была выбрана Королевским подразделением инженеров-электриков и механиков британской армии для внедрения 3D-печати в армии.

Как работает 3D-принтер SPEE3D

Ранее Фокус рассказывал, что атомные подлодки будущего будут "печатать" на 3D-принтерах. Аддитивные технологии позволят инженерам быстро производить отдельные компоненты из особых металлических сплавов.