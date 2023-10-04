"Суперзащита": в Украине создали настоящий плащ-невидимку для ВСУ, — Федоров (фото, видео)

Украинская разработка весит менее 2,5 килограмма и делает бойцов незаметными для тепловизоров. Такой плащ, по словам главы Минцифры Михаила Федорова, уже прошел успешные полевые испытания.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров поделился новой украинской разработкой — плащом-невидимкой для Сил обороны. Об этом известно из его публикации в соцсетях от 4 октября.

"Украинцы создали суперзащиту от российских тепловизоров и дронов с тепловизионными камерами", — заявил чиновник.

Министр рассказал, что плащ блокирует излучение тепла и таким образом делает солдата незаметным. Он будет полезным для украинских снайперов или групп Сил специальных операций ВСУ, которые выполняют задачи на передовой.

"Разработка компактная и легкая — вес до 2,5 кг", — отметил Федоров.

Фото украинской разработки Фото: Telegram / Михаил Федоров

Чиновник проинформировал, что плащ также имеет защиту от дождя и мокрого снега. Кроме того, он не горит и может защитить владельца от высоких температур.

"На видео — готовый образец, который прошел успешные испытания в полевых условиях", — подчеркнул глава Минцифры.

Он заявил, что плащ-невидимка — это лишь одна из украинских разработок, которая поможет спасать жизни военнослужащих на фронте.

"Нужно еще больше", — добавил Федоров.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов показал запуск новой украинской ракеты.

Также депутат и заместитель председателя оборонного комитета ВРУ Юрий Мысягин публиковал кадры с украинским подводным беспилотником "Маричка".