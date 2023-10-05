Турция массово создает наземные дроны, чтобы повторить успех Bayraktar: лучшие модели

В будущем турецкие боевые роботы понадобятся многим армиям, особенно на Ближнем Востоке, Кавказе, в Африке и Азии, считают эксперты.

В Турции производители сейчас активно разрабатывают и производят наземные боевые беспилотники, стремясь повторить успех воздушных дронов Bayraktar. Об этом пишет издание Defence News, ссылаясь на турецких экспертов и представителей сферы обороны.

На крупной выставке IDEF 2023 в Турции в июле представили боевые роботизированные платформы наземного применения, которые благодаря модульности могут нести различное вооружение и датчики. Таким образом, по мнению аналитиков, Турция добивается повторения истории успеха дронов Bayraktar ТБ-2 только уже для своих наземных беспилотных систем.

Несколько местных компаний уже разрабатывают беспилотные наземные транспортные средства в надежде, что их продукция будет проверена в боевых действиях турецкими военными и сделает эти системы более привлекательными на внешнем рынке. Помощник президента Турции (его имя сохранили в тайне), который имеет опыт работы в оборонной промышленности страны, уверяет: это огромный рынок, учитывая технологические возможности Турции в сфере беспилотников и будущие потребности армий, особенно на Ближнем Востоке, Кавказе, в Африке и Азии.

"Может ли турецкая промышленность повторить историю успеха воздушных систем и наземных систем? Я думаю, что ответ — осторожное "да". Самый важный момент заключается в том, сможет ли местная промышленность достичь экономической эффективности воздушных затрат и в наземных системах. Этого мы не знаем. Но первые признаки весьма многообещающие", — сказал Defense News эксперт по беспилотным системам из Анкары.

Ярким примером служит первый в Турции тяжелый беспилотный автомобиль Alpar от компании Otokar. Модель может нести полезную нагрузку до 15 тонн, и компания заявляет, что построила машину так, чтобы свести к минимуму потери личного состава. Дистанционно управляемая машина способна оснащена электрическим двигателем с запасом хода 50 километров. В гибридном режиме Alpar может проехать до 500 километров.

Беспилотная платформа Alpar Фото: Otokar

В корпусе Alpar находятся дополнительные дроны, которые могут расширить возможности на поле боя. Боевая машина вооружена модульной башней, позволяющей устанавливать пушки разного калибра и использовать противотанковые ракеты.

Barkan оснащен пулеметом и "рукой" для разминирования Фото: Havelsan

Еще одна интересная беспилотная система — небольшая роботизированная платформа Barkan от компании Havelsan. Несколько этих машин уже переданы турецким военным для наземных испытаний и получения обратных отзывов, чтобы инженеры могли совершенствовать систему. Barkan может использоваться в многоцелевых миссиях благодаря своим превосходным автономным функциям и модульной конструкции, в которую можно интегрировать различную полезную нагрузку. Он был разработан для таких задач, как перевозка или буксировка грузов, обеспечение охраны периметра и вооруженная разведка.

У беспилотной платформы есть пулемет калибра 7,62-мм, роботизированная рука для разминирования, возможность 3D-картографирования местности. Максимальная скорость робота составляет 12 км/ч, а электрического заряда батарей хватит на 8 часов передвижений машины.

Так же в Турции разработали беспилотную наземную машину Tunga, также известную как первый беспилотный мини-танк в Турции. Это универсальная гусеничная платформа, предлагающая настраиваемые конфигурации для различных боевых задач. Tunga оснащена дистанционно управляемой стрелковой турелью SARP и системой спутниковой связи.

Беспилотная платформа Tunga Фото: Army Recognition

Имея грузоподъемность до одной тонны, Tunga UGV может похвастаться превосходными эксплуатационными характеристиками, включая 60%-ную способность преодолевать подъемы и способность преодолевать 40%-ные боковые уклоны. Кроме того, он может преодолевать траншеи толщиной до 900 мм и преодолевать препятствия высотой до 400 мм.

Роботизированная платформа Alpar

Ранее Фокус рассказывал, что Турция создает беспилотный подводный аппарат Deringöz. Одна из задач подводного аппарата будет поиск и обезвреживание мин. Для этого Deringöz будет иметь современное оборудование.