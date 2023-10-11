Смартфоны оснастят функцией самовосстановления дисплея: когда появится эта технология
К 2028 году по прогнозам аналитиков производители стекол дисплеев или производители смартфонов обязательно оснастят свои устройства подобным функционалом.
Аналитическая компания CCS Insight, которая исследует технологическую отрасль, прогнозирует, что к 2028 году на рынок выйдут смартфоны с самовосстанавливающимися экранами от царапин. Об этом пишет портал Tech Spot.
Технология будет работать за счет использования нанопокрытия на поверхности экрана, считают аналитики. Если дисплей поцарапан, покрытие вступит в реакцию с воздухом, образуя новое скопление материала, заполняющее отметину.
Конечно, эта технология не сможет устранить большие видимые трещины, но она должна быть в состоянии удалять царапины, которые появляются на телефонах при ношении их в карманах или при повседневном использовании, например вместе с ключами. В компании CCS Insight уверены, что, либо производители смартфонов, либо производители стекол, выпустят самовосстанавливающиеся экраны до 2028 года.
Впрочем, журналисты портала Tech Spot напоминают, что подобную идею уже пыталась внедрить компания LG еще в 2013 году. В ее модельном ряду был смартфон LG Flex, который исправлял мелкие царапинки на задней крышке корпуса. Справляться удавалось только с самыми мелкими царапинками и в целом технология не получила популярности. Та же технология использовалась в G Flex 2 выпуска 2015 года. Но, как отмечают Tech Spot, результат не сильно впечатлял: на затирание царапинок уходили часы, а зачастую технология вообще не работала.
В 2017 году был обнаружен патент Motorola, в котором описывалось использование "полимера с памятью формы", материала, способного восстанавливать повреждения, изменяя свою форму посредством термоциклирования (быстрого изменения температуры). Применительно к верхней части экрана тепло может обеспечиваться самим телефоном. Даже Apple была вовлечена в это. В 2020 году компания из Купертино получила патент на складной iPhone с самовосстанавливающимся дисплеем. Но все это пока не принесло конкретных результатов.
Ранее Фокус сообщал, что американке пришлось сменить имя из-за обычного iPhone. Смартфоны ее друзей просто сходили с ума: как только они обращались по имени к своей подруге в их телефонах активировался голосовой помощник Siri.