Работает везде, где есть небо: Starlink запускает сервис сотовой связи Direct to Cell

Новый сервис Direct to Cell будет аналогичен спутниковой связи компании AST SpaceMobile. Он будет предоставлять возможность передачи сигнала связи 4G LTE со спутников на обычные смартфоны, не обладающие какими-либо аппаратными и программными модификациями.

SpaceX планирует в следующем году запустить сервис для передачи текстовых сообщений через спутник. Об этом говорится на сайте компании, на котором создали новый раздел, посвященный продвижению будущего сервиса Starlink для мобильных телефонов.

Лозунгом нового раздела Starlink Direct to Cell стал слоган "Бесперебойный доступ к текстовым сообщениям, голосовой связи и данным для телефонов LTE по всему миру". В компании объяснили, что Direct to Cell будет работать с существующими телефонами LTE везде, где видно небо. Не потребуется никаких изменений в аппаратном обеспечении, прошивке или специальных приложениях, что обеспечивает бесперебойный доступ к текстовым сообщениям, голосовой связи и данным.

SpaceX также планирует оснастить свои спутники усовершенствованным модемом eNodeB. В результате спутник Starlink может превратиться в вышку сотовой связи в космосе, что позволит интегрировать сеть, аналогичную стандартному роуминговому партнеру.

Кроме того сообщается, что SpaceX планирует запустить голосовую и текстовую связь. В 2025 году эта же система будет поддерживать сотовую связь с IoT-устройствами. Система будет использовать растущую спутниковую сеть Starlink на орбите Земли для передачи сотовой связи на немодифицированные смартфоны. Год назад SpaceX первоначально заявила, что надеется запустить эту услугу в конце 2023 года совместно с партнером T-Mobile. Однако с тех пор компания не сообщала о ходе работ.

Схема передачи текстовых сообщений посредством Starlink Фото: SpaceX

Эта услуга, похоже, будет конкурировать с собственной спутниковой функцией Emergency SOS для iPhone компании Apple, а также с компанией AST Space Mobile, которая в следующем году также намерена предоставлять услуги спутниковой сотовой связи для немодифицированных смартфонов.

Но прежде чем SpaceX официально запустит эту услугу, компания должна получить разрешение Федеральной комиссии по связи США. SpaceX лоббирует в американском регуляторе скорейшее одобрение своей заявки на использование необходимых радиодиапазонов. Однако другие компании, в том числе Dish Network и партнер Apple — Globalstar, выступили против части усилий SpaceX по созданию сотово-спутниковой службы.

Напомним, в конце августа стало известно, что интернет Starlink должен стать еще быстрее. Это связано с тем, что Илон Маск договорился с Cloudflare — американской компанией, предоставляющей сетевые услуги доставки контента и смягчением хакерских DDoS атак на сайты.

А в начале августа СМИ писали о том, что в Украине "откроют" спутниковую связь Satcube. Терминалы Satcube работают не хуже, чем Starlink и не зависят от спутников SpaceX Илона Маска. К тому же, их сложнее заглушить средствами РЭБ, уверяют создатели.