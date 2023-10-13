В дрон Twister встроят искусственный интеллект: распознает любые препятствия и объекты

Благодаря ИИ беспилотник будет способен распознавать различные объекты для улучшенного процесса картографирования.

Компания Quantum-Systems на военной конференции AUSA в США показала свой прототип дрона Twister с системой VTOL (вертикальным взлетом и посадкой), который собираются оснастить искусственным интеллектом для более точного картографирования местности и распознавания любых объектов. Об этом сообщает военный портал Militaryembedded.

Беспилотник планируется оснастить возможностями искусственного интеллекта (ИИ) с использованием процессорного чипа Nvidia на борту самого БПЛА. Размер беспилотника будет весбьма компактным и он сможет помещаться в стандартный рюкзак. Размах крыльев Twister в собранном виде составляет 1,2 метра, а весит дрон всего 2,5 килограмма.

Twister способен поднять в воздух 350 грамм полезной нагрузки. Например, специалисты хотят оснастить его двумя различными электрооптическими и инфракрасными (EO/IR) датчиками: серии NextVision Nighthawk2-UZ и AVT Australia CM62. По словам представителей компании, небольшой БПЛА может использовать литий-ионную или литий-полимерную батарею, обеспечивающую время автономной работы 75 минут.

Генеральный директор Quantum-Systems Дэвид Шарпин отметил, что пять дронов Twister в настоящее время проходят летные испытания на заводе компании в Мюнхене, Германия, тестируя различные конфигурации подвесов и носовых обтекателей. "На данный момент у нас уже около 150 часов тестовых полетов с этим дроном", — сказал Шарпин.

Quantum-Systems является компанией по сбору аэрофотоснимков, которая предоставляет продукты для сбора мультисенсорных данных правительственным учреждениям и коммерческим клиентам. Клиенты как в государственном, так и в частном секторах используют универсальные дроны от Quantum Systems для оборонных, охранных, гуманитарных и геопространственных операций.

Ранее Фокус сообщал, что компания Sig Sauer научила дрон стрелять из пистолета P365. FPV-дроны с пистолетами послужат для освобождения заложников или сохранят жизнь правоохранителям, а так же помогут обезвредить противника, спрятавшегося в укрытии.