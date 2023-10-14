Через российскую криптовалютную биржу Garantex финансируют террористов ХАМАС, — WSJ
Через российскую криптобиржу проводят больше транзакций, чем было до начала полномасштабного вторжения в Украину. Для РФ и других группировок Garantex стала альтернативой после санкций.
Криптобиржа Garantex передает десятки миллионов долларов в криптовалюте боевикам ХАМАС несмотря на западные санкции. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
В прошлом году США наложили санкции на московскую криптобиржу, чтобы помешать попыткам РФ обходить финансовую блокаду за вторжение в Украину. Однако авторы констатируют, что спустя год биржа Garantex процветает. Согласно данным торгов и источников издания, россияне продолжают пользоваться криптобиржей. Сейчас ее роль увеличивается, как глобальный канал для отмывания средств и финансирования боевиков.
Отмечается, что палестинские боевики частично финансировали свое нападение на Израиль накануне начала боевых действий 7 октября. Цифровые кошельки Исламского джихада, которые присоединились к ХАМАС, получили 93 млн долларов через Garantex. В США еще в 2022 году Минфин отчитывался, что пробелы в контроле за финансовыми преступлениями на криптовалютных биржах могут позволить террористическим группировкам злоупотреблять ими. То же самое говорил министр обороны Израиля Йоав Галант.
РФ использует криптобиржу для перевода рублей в другие валюты, это происходит наличными в офисах Garantex. Взамен они получают стейблкоины, часть из которых привязана к доллару США. Затем деньги можно обналичить за границей с помощью местной сети партнеров.
По данным поставщика криптоданих Coinpaprika, в июле транзакции клиентов на платформе составили около 865 миллионов долларов, что более чем втрое превышает сумму, которую она обработала за месяц, когда на нее были введены санкции.
В РФ не скрывают, что используют криптобиржу для расчетов. В Минфине говорят, что это является альтернативным путем для финансирования. К тому же альтернатив Garantex в России по сути нет. Binance недавно вышел с рынка и продал свою долю в бирже Garantex.
Напомним, 12 октября представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что блокада Сектора Газа и действия израильских военных в регионе не могут быть расценены как акт террора.
14 октября СМИ писали, что США могут отправить морпехов в Израиль для усиления войск.