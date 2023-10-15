РФ получит аналог процессоров Intel, которыми Китай раньше не хотел делиться

Свой отказ китайская сторона мотивировала "соображениями национальной безопасности", но после санкций США передумала и теперь даст доступ россиянам к этим процессорам.

В России будут собирать ноутбуки и серверы на базе китайских процессоров Loongson, которые, по заверениям КНР, являются полноценным заменителем американских процессоров Intel. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

Российская компания "Норси-Транс", по словам ее гендиректора Сергея Овчинникова, уже закупила порядка 100 процессоров серии Loongson, на которых будет выпущена тестовая партия техники. Эти процессоры выполнены по 12-нм техпроцессу и соответствуют производительности популярных Intel Core i3 и i5. На основе этих процессоров "Норси-Транс" будет собирать серверы. В свою очередь российская "Промобит" собирается на основе этих процессоров освоить выпуск потребительской техники — компьютеров и ноутбуков.

Россияне рассматривают процессоры Loongson как жизнеспособную альтернативу своим американским аналогам от AMD и Intel. Однако есть небольшая загвоздка: поддержка программного обеспечения. "Норси-Транс" будет сотрудничать с "Базальт-СПО", разработчиком операционной системы Alt, чтобы адаптировать ОС для бесперебойной работы с процессорами Loongson. Между тем, неясно, когда "Базальт-СПО" адаптирует свою ОС для процессоров Loongson.

Решение российских компаний сделать выбор в пользу процессоров Loongson было принято исходя из стратегических соображений. Правительство Китая ранее ограничивало экспорт этих процессоров из-за их критической технологической значимости, включая применение в военно-промышленном комплексе Китая. Но в марте 2023 года США внесли Loongson в черный список и ограничили ей доступ к американским технологиям, возможно, поэтому правительство Китая решило снять запрет на экспорт этих процессоров.

Однако, несмотря на эти совместные достижения, эксперты отрасли выражают осторожность. Уменьшая зависимость от американских технологий, этот шаг может привести к новой зависимости от китайских технологий.

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