"Показывают себя с лучшей стороны": в ВСУ назвали самые полезные дроны на войне (видео)

Несмотря на то, что разработчик позиционирует свои беспилотники как гражданские, бойцы ВСУ уже усовершенствовали в технике батарею и заставили дроны летать на расстояние до 20 км.

В условиях боевых действий самым эффективным беспилотным летательным аппаратом украинские военные называют китайский дрон Mavic. Об этом рассказал командир взвода 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка ВСУ Андрей Серган в эфире авторского проекта Ореста Сохара "Орестократия".

По его словам, в начале полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину бойцы ВСУ недооценивали летающие дроны. Со временем же они стали весьма полезным оружием против оккупантов.

"Я помню начало широкомасштабной войны, когда командиры-артиллеристы или танкисты говорили: "Зачем нам эти дроны?", — рассказал Андрей Серган.

Между тем беспилотник Mavic, который экс-министр обороны Украины Алексей Резников как-то назвал "свадебным дроном", показал себя как самый эффективный беспилотник в российско-украинской войне. И это несмотря на то, что некоторые Mavic оказываются нерабочими. Серган говорит, что, возможно, китайская сторона отправляет в Украину неисправные дроны нарочно, чтобы их нельзя было использовать в войне с Россией.

"Mavic показывает себя с лучшей стороны. Возможно, из-за того, что их большое количество, возможно, из-за того, что легок в управлении, возможно, из-за того, что привыкли к ним. Он уже летает на 20 км и батарея усовершенствуется. Затем идут, на мой взгляд, большие квадрокоптеры R18, те же "летучие мыши", "вампиры", их также нужно совершенствовать, чтобы они более стабильно вели себя", — рассказал командир взвода.

Он добавил, что основная задача дронов на войне – сохранить жизнь украинским бойцам. Поэтому любой дрон выполняет работу, которую делает человек: то же самое заминирование или разминирование.

"Лучше потерять один дрон, даже не существенно, сколько он стоит, чем потерять одну человеческую жизнь, это основная мотивация сделать нашу армию более технологичной", — резюмировал военный.

Отметим, что "Кажан" — это гексакоптер, то есть дрон с шестью винтами. Внизу корпуса размещены специальные пазы, которые удерживают боеприпасы за специальные веревки с кольцами. В нужный момент по команде оператора механизм открывает замок — и снаряд сбрасывается вниз. С помощью дрона операторы уже обнаруживали и успешно уничтожали скопление российских солдат и вражескую технику.

Беспилотник Vampire — тоже гексакоптер. Он представляет собой достаточно большой беспилотник, поднимающий полезную нагрузку весом до 15 кг на высоту до 400 км. Благодаря этому он может сбрасывать на противника разные типы боеприпасов: термобарические, кумулятивные и осколочно-фугасные, чтобы эффективно поражать разные типы целей, в том числе танки и другую бронетехнику ВС РФ.

Напомним, ранее стало известно, что Украина выкупает больше половины всех производимых Mavic дронов. На закупку беспилотников-разведчиков, малых ударных дронов и других видов БПЛА только в 2023 году направили дополнительные 40 млрд грн,

Беспилотники DJI применяют как украинские, так и российские войска, но в руках украинцев они становятся все менее эффективными из-за средств РЭБ ВС РФ. По словам операторов, сейчас квадрокоптеры на некоторых участках фронта могут работать на расстоянии всего несколько сотен метров, хотя раньше залетали в 10-20 раз дальше.