Украинцам рассказали, как сохранить Интернет при блэкаутах: инструкция от Минцифры

На случай веерных или аварийных отключений электричества стоит найти провайдера, который работает с технологией PON.

Правительство готовится к возможным отключениям света из-за российских обстрелов и подготовило инструкцию, как сохранить интернет-соединение во время блэкаута. Ее в своем Telegram-канале опубликовал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в понедельник, 16 октября.

Глава Минцифры отметил, что ведомство вместе с интернет-провайдерами уже готовится к возможным блэкаутам и делает все, чтобы украинцы имели устойчивый к отключениям интернет. Для этого закупаются аккумуляторы и системы резервного питания. Поставщики связи уже переходят на энергосберегающие интернет-сети для бесперебойной работы связи. Кроме того для потребителей подготовили инструкцию, как иметь стабильный интернет даже тогда, когда нет света.

Во-первых, нужно уточнить у интернет-провайдера, перешел ли он на энергосберегающие сети и на какой сможет обеспечить клиентов интернетом. Лучше всего, когда провайдер перешел на PON — современную технологию, которая позволяет быть онлайн без электричества до 72 часов. Сейчас услугами таких провайдеров уже пользуются 2,7 млн украинцев.

Если провайдер уже пользуется этой технологией, необходимо купить повербанк для Wi-Fi роутера и USB или DC-кабель. После этого человек сможет оставаться дома онлайн не только во время веерных отключений электричества, но во время долгосрочных отключений света.

В случае, когда провайдер еще не перешел на PON-технологию, необходимо найти ближайшего провайдера, который предоставляет такую услугу, и подать заявку на подключение. Чтобы ускорить этот процесс, можно скооперироваться с соседями. Отметим, что в этом случае также нужно приобрести повербанк и USB или DC-кабель, чтобы запитать роутер.

Украинцам дали инструкцию, как сохранить интернет во время блэкаута Фото: Telegram / Михаил Федоров

Напомним, в Минэнерго предупредили украинцев относительно графиков отключения света зимой. Таким образом в профильном министерстве отреагировали на сообщения, которые распространяются в социальных сетях относительно отключений света накануне отопительного сезона.

Также мы писали о том, как заставить Интернет работать от повербанка при отключении света. Первым делом необходимо связаться с поставщиком услуг по телефону или в мессенджерах и выяснить, можно ли настроить подключение к узлу связи с бесперебойным источником энергии.