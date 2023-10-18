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Мобилизация в Украине: смогут ли мужчины избежать призыва, если их нет в реестре "Оберег"

Владимир Пенов
Фото: Генштаб ВСУ | если данных граждан призывного возраста нет в Реестре военнообязанных, то их могут взять из других реестров

По словам заместителя министра обороны Натальи Калмыковой, даже если данные мужчины отсутствуют в Реестре военнообязанных, их могут взять из других источников.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, введенные из-за военной агрессии РФ. Призыву подлежат военнообязанные мужчины, которые получают повестки. Фокус разобрался, могут ли мужчины, которые не получили повестки, избежать мобилизации, если их данные не внесены в электронный реестр

Как электронный реестр "Оберег" получит данные

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова в эфире общенационального телемарафона рассказала, что если данных граждан призывного возраста нет в Реестре военнообязанных, то их могут взять из других реестров.

Какие реестры могут использовать для мобилизации

Законопроект № 10062, внесенный в Верховную Раду Украины уточняет, какие реестры предоставят информацию для формирования реестра военнообязанных. К ним относятся:

  • Единый государственный демографический реестр;
  • Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков;
  • Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;
  • Реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;
  • Единая информационная база данных о внутренне перемещенных лицах;
  • Ведомственная информационная система Государственной миграционной службы.

Законопроект предусматривает, что сбор других данных, кроме указанных в нем, запрещен.

Какие данные будут включены в реестр

Новый закон расширит список данных в реестре военнообязанных. Согласно законопроекту, в реестр будут включены следующие данные:

  • фамилия, имя, отчество;
  • дата и место рождения;
  • пол;
  • гражданство;
  • образование;
  • профессия;
  • семейное положение;
  • адрес регистрации и проживания;
  • номер телефона;
  • электронная почта;
  • сведения о состоянии здоровья;
  • сведения о военно-профессиональной подготовке;
  • сведения о трудовой деятельности;
  • сведения об участии в боевых действиях;
  • сведения о судимости.

Как избежать мобилизации

Существует ряд оснований для освобождения от призыва на военную службу. К ним относятся:

  • возраст (от 18 до 27 лет);
  • состояние здоровья (наличие заболеваний, препятствующих прохождению военной службы);
  • наличие детей (от 3 до 18 лет);
  • наличие инвалидности;
  • наличие ученого звания или ученой степени;
  • наличие статуса многодетной семьи;
  • работа на предприятии, обеспечивающем оборону государства;
  • работа в сферах, связанных с обеспечением жизнедеятельности населения в условиях военного положения;
  • наличие статуса военнослужащего или военнообязанного, который был призван на военную службу по контракту.

Если мужчина имеет одно из этих оснований, он может обратиться в ТЦК и СП по месту жительства с заявлением об освобождении от призыва на военную службу.

Напомним, представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин рассказал, с какими заболеваниями могут мобилизовать в ряды ВСУ.