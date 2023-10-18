Мобилизация в Украине: смогут ли мужчины избежать призыва, если их нет в реестре "Оберег"
По словам заместителя министра обороны Натальи Калмыковой, даже если данные мужчины отсутствуют в Реестре военнообязанных, их могут взять из других источников.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, введенные из-за военной агрессии РФ. Призыву подлежат военнообязанные мужчины, которые получают повестки. Фокус разобрался, могут ли мужчины, которые не получили повестки, избежать мобилизации, если их данные не внесены в электронный реестр
Как электронный реестр "Оберег" получит данные
Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова в эфире общенационального телемарафона рассказала, что если данных граждан призывного возраста нет в Реестре военнообязанных, то их могут взять из других реестров.
Какие реестры могут использовать для мобилизации
Законопроект № 10062, внесенный в Верховную Раду Украины уточняет, какие реестры предоставят информацию для формирования реестра военнообязанных. К ним относятся:
- Единый государственный демографический реестр;
- Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков;
- Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;
- Реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;
- Единая информационная база данных о внутренне перемещенных лицах;
- Ведомственная информационная система Государственной миграционной службы.
Законопроект предусматривает, что сбор других данных, кроме указанных в нем, запрещен.
Какие данные будут включены в реестр
Новый закон расширит список данных в реестре военнообязанных. Согласно законопроекту, в реестр будут включены следующие данные:
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- пол;
- гражданство;
- образование;
- профессия;
- семейное положение;
- адрес регистрации и проживания;
- номер телефона;
- электронная почта;
- сведения о состоянии здоровья;
- сведения о военно-профессиональной подготовке;
- сведения о трудовой деятельности;
- сведения об участии в боевых действиях;
- сведения о судимости.
Как избежать мобилизации
Существует ряд оснований для освобождения от призыва на военную службу. К ним относятся:
- возраст (от 18 до 27 лет);
- состояние здоровья (наличие заболеваний, препятствующих прохождению военной службы);
- наличие детей (от 3 до 18 лет);
- наличие инвалидности;
- наличие ученого звания или ученой степени;
- наличие статуса многодетной семьи;
- работа на предприятии, обеспечивающем оборону государства;
- работа в сферах, связанных с обеспечением жизнедеятельности населения в условиях военного положения;
- наличие статуса военнослужащего или военнообязанного, который был призван на военную службу по контракту.
Если мужчина имеет одно из этих оснований, он может обратиться в ТЦК и СП по месту жительства с заявлением об освобождении от призыва на военную службу.
Напомним, представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин рассказал, с какими заболеваниями могут мобилизовать в ряды ВСУ.