ASML страдает от санкций против Китая: не может продавать машины для производства чипов

Передовое оборудование для разработки процессоров сейчас не пользуются популярностью в мире, а китайские компании не могут их покупать, хотя очень бы хотели.

Компания по производству литографического оборудования для разработки процессоров ASML из Нидерландов, которая, является фактическим монополистом на этом рынке, объявила о сокращении заказов на 42% (до 2,6 млрд евро) в третьем квартале 2023 года из-за общего спада в экономике и антикитайских санкций. Подробности ситуации сообщает агентство Bloomberg.

Вчера США объявили о дополнительных ограничениях на экспорт, которые призваны заблокировать доступ Китая к передовым полупроводниковым технологиям. В ASML заявили, что новые меры повлияют на продажи в этой стране в среднесрочной и долгосрочной перспективе. ASML стала мишенью усилий США по ограничению экспорта передовых технологий в Китай, ведь это один из крупнейших рынков компании.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, предрекали результат на уровне 4,5 млрд евро, но полупроводниковая промышленность переживает спад после того, как опасения инфляции и рецессии ударили по потребительским расходам. Агентство отмечает, что продажи крупнейшего тайваньского производителя процессоров TSMC, основного клиента ASML, упали на 11% в третьем квартале. Ранее в этом году ASML заявила, что планирует замедлить прием на работу новых сотрудников в условиях экономического спада.

Выручка компании упала впервые за шесть кварталов подряд до 6,7 млрд евро, хотя за весь 2023 год производитель по-прежнему ожидает роста на 30% по сравнению с прошлым годом. В годовом исчислении квартальная выручка ASML выросла на 15,5%. Но в следующем году выручка ASML останется примерно на нынешнем уровне, признает руководство.

Заказы для ASML по странам Фото: ASML

По словам генерального директора Питера Веннинка, макроэкономическая ситуация за последние 3 месяца не улучшилась. Инфляция и ставки рефинансирования остаются высокими, и многие секторы экономики опасаются рецессии как в Европе, так и в Соединенных Штатах. Глава ASML добавил, что геополитическая ситуация иногда вызывает дополнительные трудности.

В то же время, на долю Китая пришлось 46% продаж ASML в третьем квартале по сравнению с 24% в предыдущем квартале и 8% в январе-марте. При этом заказы от Тайваня в сравнении со вторым кварталом сократились с 34% до 24%. Таким образом компания все сильнее зависит именно от клиентов из Китая, поскольку местные производители микросхем увеличили количество заказов из-за ожидаемого ужесточения экспортного контроля.

"Наши китайские клиенты говорят: мы рады взять литографические машины, которые не нужны другим клиентам, — заявил Питер Веннинк. — Их фабрики готовы к производству процессоров и они могут купить наше оборудование".

Но ASML не имеет права продавать подобные технологии в Китай, потому что правительство Нидерландов присоединилось к антикитайским технологическим санкциям по призыву США. Так же к санкциям присоединилась Япония, которая так же отказывается продавать КНР технологии для производства современных процессоров. При этом компания Canon объявила, что создала особую систему литографии без применения ультрафиолета. Возможно, Китай попытается заполучить эту технологию любыми путями, ведь в списке санкций включено только оборудование на основе ультрафиолета, а технология Canon использует наноимпринтную литографию.

Ранее Фокус сообщал, что РФ получит аналог процессоров Intel, которыми Китай раньше не хотел делиться. В России будут собирать ноутбуки и серверы на базе китайских процессоров Loongson, которые, по заверениям КНР, являются полноценным заменителем американских процессоров Intel.