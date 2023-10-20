Брайтон-Бич с украинской атмосферой: в новой игре Spider-Man 2 оставили пасхалки для украинцев

Стример поделился кадрами игры, у которой недавно состоялся релиз. Одна из первых локаций насыщена украинскими символами, вывесками и флагами.

Студия Insomniac Games приготовила приятный сюрприз для украинских геймеров в своей новой игре Marvel's Spider-Man 2. Впечатлениями от "вижуала" игры поделился стриммер с ником "Пардон" в соцсети X (Twitter).

Так, на одной из первых локаций игрок оказывается в знакомом для многих жителей стран бывшего СССР районе Нью-Йорка — Брайтон-Бич (Маленькая Одесса). В игре район буквально насыщен украинской атмосферой.

На скриншотах можно увидеть вывески разных украинских заведений и символов. Среди них:

The Tryzub;

Kyiv Clothing Co.;

Лікарня;

Аптека;

"Склепочок";

"Українські продукти".

Фото: X (Twitter) Фото: X (Twitter) Фото: X (Twitter) Фото: X (Twitter) Фото: X (Twitter) Фото: X (Twitter) Фото: X (Twitter) Фото: X (Twitter)

"Говорят, один из первых районов доступных для исследования в Marvel's Spider-Man 2 это Маленькая Одесса!" — написал стриммер.

Украинские игроки в комментариях выразили свое восхищение идеей от студии Insomniac Games. Один из них даже поделился фотографией украинской церкви из игры.

Marvel's Spider-Man 2

Отметим, что релиз игры Marvel's Spider-Man 2, разработанной студией Insomniac Games, состоялся 20 октября на PlayStation 5 (ее нет на ПК, PS4 и других платформах). Игра будет выпущена в трех различных изданиях: стандартном, цифровом расширенном и коллекционном.

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