Брайтон-Бич с украинской атмосферой: в новой игре Spider-Man 2 оставили пасхалки для украинцев
Стример поделился кадрами игры, у которой недавно состоялся релиз. Одна из первых локаций насыщена украинскими символами, вывесками и флагами.
Студия Insomniac Games приготовила приятный сюрприз для украинских геймеров в своей новой игре Marvel's Spider-Man 2. Впечатлениями от "вижуала" игры поделился стриммер с ником "Пардон" в соцсети X (Twitter).
Так, на одной из первых локаций игрок оказывается в знакомом для многих жителей стран бывшего СССР районе Нью-Йорка — Брайтон-Бич (Маленькая Одесса). В игре район буквально насыщен украинской атмосферой.
На скриншотах можно увидеть вывески разных украинских заведений и символов. Среди них:
- The Tryzub;
- Kyiv Clothing Co.;
- Лікарня;
- Аптека;
- "Склепочок";
- "Українські продукти".
"Говорят, один из первых районов доступных для исследования в Marvel's Spider-Man 2 это Маленькая Одесса!" — написал стриммер.
Украинские игроки в комментариях выразили свое восхищение идеей от студии Insomniac Games. Один из них даже поделился фотографией украинской церкви из игры.
Marvel's Spider-Man 2
Отметим, что релиз игры Marvel's Spider-Man 2, разработанной студией Insomniac Games, состоялся 20 октября на PlayStation 5 (ее нет на ПК, PS4 и других платформах). Игра будет выпущена в трех различных изданиях: стандартном, цифровом расширенном и коллекционном.Важно
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