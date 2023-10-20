Брайтон-Біч з українською атмосферою: у новій грі Spider-Man 2 залишили пасхалки для українців

Стример поділився кадрами гри, у якої нещодавно відбувся реліз. Одна з перших локацій насичена українськими символами, вивісками та прапорами.

Related video

Студія Insomniac Games приготувала приємний сюрприз для українських геймерів у своїй новій грі Marvel's Spider-Man 2. Враженнями від "віжуалу" гри поділився стример із ніком "Пардон" у соцмережі X (Twitter).

Так, на одній із перших локацій гравець опиняється в знайомому для багатьох жителів країн колишнього СРСР районі Нью-Йорка — Брайтон-Біч (Маленька Одеса). У грі район буквально насичений українською атмосферою.

На скриншотах можна побачити вивіски різних українських закладів і символів. Серед них:

Тризуб;

Kyiv Clothing Co;

Лікарня;

Аптека;

"Склепочок";

"Українські продукти".

Фото: X (Twitter) Фото: X (Twitter) Фото: X (Twitter) Фото: X (Twitter) Фото: X (Twitter) Фото: X (Twitter) Фото: X (Twitter) Фото: X (Twitter)

"Кажуть, один із перших районів доступних для дослідження в Marvel's Spider-Man 2 це Маленька Одеса!" — написав стример.

Українські гравці в коментарях висловили своє захоплення ідеєю від студії Insomniac Games. Один із них навіть поділився фотографією української церкви з гри.

Marvel's Spider-Man 2

Зазначимо, що реліз гри Marvel's Spider-Man 2, розробленої студією Insomniac Games, відбувся 20 жовтня на PlayStation 5 (її немає на ПК, PS4 та інших платформах). Гру буде випущено у трьох різних виданнях: стандартному, цифровому розширеному та колекційному.

Важливо

Порятунок світу лежить у Закарпатті: українець створює гру про замок Паланок (відео)

Нагадаємо, Тарас Гембік, учень одинадцятого класу з Камінь-Каширського, що на Волині, створив комп'ютерну гру під назвою Cossack Steppes ("Козацькі степи"), яка була відзначена золотою медаллю на міжнародній виставці винаходів INOVA в Хорватії.

Раніше повідомлялося, що 10-річний киянин Леонід Ходоровський створив гру Snake, яка допомогла зібрати 25 000 гривень на потреби ЗСУ.