Лучше "Железного купола": акустическая система способна защитить Украину от ракет, - эксперт

Как отмечает эксперт, расширение акустической сети и комбинированное использование с другими средствами детекции делает атаки на такую систему бессмысленными.

Украине нужно использовать специальную систему акустической детекции для улучшения защиты энергетических объектов от ударов россиян. Такое мнение высказал автор милтек-разработок и глава наблюдательного совета "Октава Капитал" Александр Кардаков в интервью ТСН.

По его словам, российские Shahed-131/136 и ракеты могут быть более эффективно сбиты с помощью использования специализированной системы акустической детекции. Она позволяет выявлять и расчетливо следить за угрозами на среднем и близком расстоянии, предоставляя информацию ПВО о потенциальных целях.

"Эта идея не нова и уже используется для охраны периметров объектов за рубежом. Для эффективного покрытия всей территории Украины было бы необходимо около 20-25 тысяч акустических датчиков. Эти системы способны детектировать наземные и воздушные объекты на малых высотах и определять их траектории. Они также являются пассивными и могут работать в течение всего дня", — объяснил Александр Кардаков.

Комбинирование системы с другими средствами детекции, такими как пеленгование радиоканала управления, позволяет обнаруживать электрические дроны на всей территории страны и делает их датчики непригодными для атаки. Однако имеется ограничение в слышимости бесшумных дронов на основе аккумуляторов. Хоть система акустической детекции отличается от прочих систем раннего оповещения, уже известно, что использование радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп может быть эффективным противодействием вражеским дронам.

Однако противодействие имеет свои ограничения, включая большие затраты на оборудование и обученный персонал, а также потребность в систематическом подходе к радиоэлектронной борьбе и координации мобильных огневых групп. Разворачивание акустических датчиков на существующих высоких сооружениях, вместо новых строительных объектов, обеспечивает более экономичное и простое развертывание системы.

Александр Кардаков также рассказал о том, что Украина работает над созданием своего варианта "железного купола", чтобы защитить свои города и объекты критической инфраструктуры. Идеальная система должна включать собственные системы ПВО для каждого города, несколько самолетов ДРЛС для наблюдения и координации, а также использование акустических датчиков для повышения эффективности обнаружения и уничтожения врага.

"Однако в реальности необходимо принять меры для защиты сейчас. Это может включать развертывание акустических сетей по всей стране и использование их данных для повышения эффективности уже имеющихся систем ПВО. Стоимость такой акустической сети для всей страны составляет около 100 миллионов долларов, что является значительно более доступным решением, чем идеальная система. Наблюдательные пункты могут быть организованы в уже существующих инфосистемах сил ПВО, и обучение операторов такой системы будет проще и быстрее, чем обучение работе с другими системами ПВО", — отметил Кардаков.

Напомним, в начале июля о перспективах предоставления израильских комплексов ПРО рассказал действующий тогда министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, "Железный купол" не совсем подходит для украинской ПВО, так как она неспособна защитить от крылатых и баллистических ракет.

А посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук 7 мая заявил что Украина хочет купить систему противоракетной обороны "Железный купол". При этом он отметил, что США не будут препятствовать этой сделке.