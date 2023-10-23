Bayraktar TB2 стал хитом продаж: сколько купили дронов благодаря Украине и Азербайджану

К концу 2023 года самый известный турецкий дрон купят армии 32 стран мира в количестве около 500 штук.

Турецкий дрон Bayraktar TB2 стал настолько популярным из-за успешного применения против российских войск и действий армии Азербайджана, что его продажи за последние четыре года выросли более чем в 80 раз. Об этом сообщает портал Defense Aerospace.

Если еще в 2019 году, по данным портала, Турция продала всего шесть беспилотников Bayraktar TB2, то к концу 2023 запланировано, что эти дроны поступят на вооружение в 32 армии мира. Компания продаст 500 экземпляров своих известных дронов.

С инженерной точки зрения Bayraktar TB2 именуется, как "средневысотный дрон большой дальности полета" (MALE). Он разработан турецкой компанией Baykar (основанной Сельчуком Байрактаром, зятем президента Турции) и оказался чрезвычайно успешным на мировом рынке, заняв доминирующее положение, отмечают журналисты портала.

Создатель Bayraktar TB2 Сельчук Байрактар Фото: Скрин видео

Этот символ "нового века Турции" и расширения ее оборонной промышленности на экспортных рынках зарекомендовал себя как превосходное оружие блицкрига: невидимое, жестокое, эффективное до такой степени, что его сравнивали со знаменитым Junkers Ju 87, самым известным и массовым немецким пикирующим бомбардировщиком "Stuka", прославившимся во время Второй мировой войны, отмечают журналисты Defense Aerospace.

"Спаситель Украины" и "Покоритель Карабаха" — так называют этот дрон за свою роль в уничтожении костяка наступающих российских оккупантов в Украине и на блестящий 24-часовой блицкриг в Нагорном Карабахе со стороны армии Азербайджана, отмечает военный портал. Способность дрона отслеживать и уничтожать ценные активы, несмотря на многоуровневую противовоздушную оборону, вызвала шок не только среди военного истеблишмента в Армении и России, но и среди военных штабов НАТО.

На день независимости Украины в 2023 году турецкие друзья подарили ВСУ еще один Bayraktar TB2 Фото: Baykar Makina

Поэтому неудивительно, пишет издание, что за военными победами последовал коммерческий успех: по данным компании, 82% доходов Baykar поступает от международных клиентов. Клиенты или заинтересованные страны закупают эти дроны не только из турецкой сферы влияния (Катар, Кавказ, Ближний Восток), но также из Африки (Нигер, Чад, Ангола и т. д.), Европы (Польша, Румыния) и Азии (Япония), что показывает впечатляющая слава TB2.

Портал Defense Aerospace отмечает, что вскоре последуют и другие заказы, учитывая интересы Анголы, Латвии и Словакии (на рассмотрении), Португалии (на обсуждении), Японии (в настоящее время проходят испытания), и это лишь некоторые из них.

На сегодняшний день поставки дронов Bayraktar TB2 выглядит так.

Количество поставок Bayraktar TB2 в другие страны Фото: defense-aerospace

Ранее Фокус сообщал, что в Украине началось строительство завода Baykar. Компания инвестирует 100 млн долларов в производство дронов в нашей стране.