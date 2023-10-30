"Идеально, чтобы упростить процесс": Федоров ответил, будут ли присылать повестки через "Дію"

Реестр военнообязанных "Оберег" появился еще до начала полномасштабного вторжения, а сейчас должен убрать очереди в ТЦК.

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что в "Дії" не будет повесток. Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина".

"Не будет повесток в "Дії". Мне кажется, что пока я работаю министром, то все, о чем мы говорим — мы потом придерживаемся наших слов. Поэтому могу сказать вам уверенно, что не будет повесток в "Дії", — сказал Михаил Федоров.

Он отметил, что реестр "Оберіг" появился еще до начала полномасштабного вторжения. В частности, он достаточно долго вводился в эксплуатацию и наполнялся. По его словам, каждый военкомат владеет информацией о военнообязанных, однако хранит ее в этих "папочках".

Федоров отметил, что первой задачей было оцифровка этих "папочек", внесение их в систему, чтобы вся информация была онлайн. Это дает понять в режиме реального времени, что происходит с мобилизацией, сколько есть военнообязанных, где они учились. Сейчас оцифровано более 90% этой информации.

"Теперь все будет построено таким образом, что когда человек приходит в военкомат, уже сразу информация находится в этой системе. По сути, это автоматизация работы военкоматов, которая убирает эти очереди, окошки и тому подобное. Это о сервисе в самом военкомате, — сообщил он.

Михаил Федоров считает, что это позволит ВСУ, главнокомандующему принимать управленческие решения, сколько людей мобилизовать, кто нужен. Также это даст возможность отображать документы, если речь идет о "Дія.Мілітарі". В целом "Оберіг" нужен для создания реестра, который можно использовать. В частности, не нужно будет каждый раз приходить в военкомат для того, чтобы известить об изменениях.

Он рассказал, что пока нет никакого интерфейса коммуникации с этой системой, только через военкоматы. Ведь это является автоматизацией сотрудника военкомата для общения с мужчинами, ему не нужно будет бежать и брать папку с вашими документами.

"Идеально для того, чтобы также упростить процесс, сделать определенную коммуникацию, когда человек сможет становиться на учет онлайн, не нужно будет приходить в военкомат", — заявил Федоров и добавил, что сейчас Минцифры не работают над этим.

Напомним, в октябре в Украине заработал электронный реестр военнообязанных "Оберіг". Реестр будет содержать различную информацию о военнообязанных, в частности их персональные данные и контактную информацию, доступ к которой получат сотрудники ТЦК и СП.

18 октября сообщалось, что по словам заместителя министра обороны Натальи Калмыковой, данные о гражданах призывного возраста, которых нет в Реестре военнообязанных, могут взять из других реестров.