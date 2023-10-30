Опять "придумали" Switchblade: в Иране выпустили новый дрон-камикадзе Sina (фото)

Беспилотник может поражать цели на расстоянии до 5 км, используя боеголовку весом до 1 килограмма, уверяют иранцы.

Армия Ирана провела масштабные учения под кодовым названием "Eghtedar", во время которых испытала новый беспилотник-камикадзе Sina, внешне похожий на американский барражирующий боеприпас Switchblade 300. Об этом сообщает издание Defense Blog, ссылаясь на иранские источники.

Новый беспилотник-камикадзе предназначен для поражения скоплений людей и небронированной техники на расстоянии до 5 км. Дрон оснащен электрической силовой установкой, а масса его боеголовки может составлять от 300 до 1000 грамм.

БПЛА Sina, как и его американский аналог, представляет собой компактный высокоточный боеприпас с легкой конструкцией, позволяющей быстро развертывать его с морских или мобильных платформ, что обеспечивает повышенную гибкость при выполнении задач. После запуска беспилотник раскрывает крылья и движется к указанной цели по запрограммированному. По командам оператора он может эффективно обнаружить и уничтожить цель на поле боя.

Бойцы КСИР запускали дроны Sina на учениях в Иране

"Появление беспилотников-камикадзе Sina еще раз подчеркивает расширение возможностей Ирана по применению беспилотников в современных сценариях ведения боевых действий", — отмечается в материале Defense Blog.

Характеристики дрона Switchblade 300:

вес — 2,5 кг;

дальность полета — 10 км;

скорость полета — 150 км/ч;

продолжительность полета — 15 мин.

В прошлом году Иран представил дрон-камикадзе Meraj-521, конструкция которого тоже напоминает Switchblade. Новые БПЛА впервые применили во время учений сухопутных войск КСИР в районе Араса, заявленная дальность полета составляет 5 км, время — до 15 мин, вес боевой части варьируется: 500 г, 700 г или 1 кг.

Напомним, в конце сентября стало известно, что в Иране создали таинственные боевые дроны. Новые беспилотники, созданные иранскими инженерами, смогут нести ракеты и бомбы для поражения противника, уверяет генерал Алирез Тангсири.

Также мы писали о том, что в Иране придумали новый способ запуска дронов Shahed-136. Теперь можно использовать грузовики, чтобы запускать беспилотники практически из любого места.