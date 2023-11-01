ГУР и ВСУ взорвали в России ценную станцию "Подлет К1": чем она мешала украинцам (видео)

Поразить дорогостоящее оборудование помогли два беспилотника самолетного типа, которые защитники Украины ночью запустили на территорию врага.

Украинские разведчики вместе с бойцами 1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна обнаружили и вывели из строя дорогостоящую российскую радиорелейную станцию 48Я6-К1 "Подлет" возле населенного пункта Красная Поляна Шебекинского района Белгородской области (РФ). Соответсвующее видео опубликовали на официальной странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook в среду, 1 ноября.

На видеокадрах видно, как военные подготовили и запустили прямо из рук два дрона самолетного типа. Вероятно, именно беспилотники залетели в Белгородскую область и поразили станцию "Подлет", хотя в ГУР не указали, чем именно атаковали российское оборудование. Судя по кадрам, удар пришелся на кунг управления. Несколько позже беспилотник-разведчик показал результаты работы дронов:над лесным массивом, в котором была замаскирована техника, поднимался дым.

"Объект был поврежден в приграничной зоне. Такое оборудование враг использует для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах. Вследствие операции российская радиорелейная станция была выведена из строя, а личный состав врага понес потери", — уточнили разведчики детали операции.

Чем опасна станция ВС РФ "Подлет"

Отметим, что 48Я6-К1 "Подлет" — это универсальная мобильная твердотельная трехкоординатная радиолокационная станция с ФАР кругового обзора и обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в условиях сильных радиоэлектронных помех. Разработанный российским концерном Воздушно-космических сил, комплекс радарного наблюдения предназначен для выдачи целеуказания для ЗРК С-300, С-400 и подобных систем. Он обеспечивает автоматическое обнаружение и определение координат целей, захват и сопровождение любых аэродинамических целей, определение их государственной принадлежности, а также выдачу информации о целях системам ЗРК и истребительной авиации. Комплекс также может работать в нескольких режимах боевого дежурства: низковысотный, высотный, дальнобойный и горный.

Разработчик системы — "Алмаз-Антей" — начал испытания "Подлета-К1" в 2010 году, а первые образцы поступили на вооружение сил ПВО Москвы в 2015 году. Создатели техники утверждают, что их станция может обнаруживать цели даже лучше, чем хваленые универсальные системы С-400, поэтому ракетные комплексы начали дополнять "Подлетами" на "важных направлениях", усиливая их возможности.

Состав комплекса 48Я6-К1 "Подлет":

антенный пост;

кунг управления;

электрогенератор.

Технические характеристики комплекса:

диапазон частот излучения — сантиметровый;

количество одновременно обнаруживаемых целей — 200;

дальность действия — от 10 до 300 км;

максимальная высота обнаружения — 10 км;

скорость целей — до 4400 км/ч;

Период обзора пространства — 5 и 10 сек;

время развертывания комплекса — 20 мин.

Ранее мы писали о том, что оккупанты испытали в Украине РЭБ "Тритон". Этот радиоэлектронный комплекс можно быстро модифицировать с помощью различных отдельных модулей, которые применяются в зависимости от частот управления FPV-дроном. Базовый набор включает в себя опцию для подавления в четырех диапазонах.

А в начале сентября Минцифры назвала самые опасные комплексы РЭБ России. С помощью своей техники ВС РФ глушат беспилотники и связь, мешая украинским бойцам координировать подразделения на поле боя.