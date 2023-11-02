Украинец создал уникальные боевые приборы для ВСУ: прикрывают тылы и наводят огонь (видео)

По состоянию на сейчас 80 единиц своей техники разработчик передал на фронт, чтобы максимально обезопасить военных от рисков.

Андрей Кротов, известный изобретатель из Кривого Рога, разработал устройства для коррекции огня в ночное время и детонации взрывчатки. Об этом разработчик рассказал в интервью "Суспільному".

Первое устройство — небольшая пластиковая коробочка с кнопкой, внутри которой находятся батарейки, конденсатор и маленькая микросхема, все это весит около 200 грамм и легко помещается в карман. Как объяснил Андрей Кротов, прибор предназначен для дистанционного подрыва взрывчатки, которую закладывают украинские военные для прикрытия, и помогает детонировать даже небольшой объем тротила. Себестоимость деталей составляет около 400 гривен, а сборка при помощи паяльника занимает всего полчаса.

"Отходим где-то, или к нам подходят враги и нам надо что-то сделать. А мы не можем работать на всех направлениях. И так мы прикрываем свой маленький тыл, где у нас не прикрыто. Они себе заложили, сделали свою работу и им уже лучше", — рассказал журналистам изобретатель.

Второе устройство позволяет бойцам ВСУ дистанционно наводить и корректировать огонь в ночное время. Андрей Кротов не стал вдаваться в подробности, как именно действует система и какие системы вооружения позволяет нацеливать на российскую армию, однако уточнил, что дальность работы пульта с выдвижной антенной и 12 кнопками составляет около двух километров. Как уверяет криворожский изобретатель приспособление изменило ситуацию для многих военных, которые теперь меньше рискуют своими жизнями в боевых условиях.

Работать над техникой мужчина начал по запросу бойцов ВСУ. По словам самого криворожского изобретателя, он уже передал на фронт 80 самодельных устройств. Военные не только успели их применить на практике, но и дали разработчику обратную связь: новой техникой они остались довольны.

Помощь украинским воинам для Андрея Кротова не ограничивается двумя приборами. Вместе со своей командой, мужчина отправляет на передовую другие необходимые предметы, такие как автономные лампочки, зарядные станции и амуниция.

Напомним, в мае СМИ писали о том, что дроны Cobra из Кривого Рога полетят на Москву. Беспилотники быстро собираются, подобно конструктору, и могут "парализовать" российскую систему ПВО, заверили тогда разработчики.

А несколько ранее разработчик рассказал, как дроны Cobra будут провоцировать ПВО России. Беспилотник получился шумным и достаточно заметным для радаров, зато достаточно дешевым, чтобы не жалеть их и быстро восстанавливать потери. По мнению инженера, россиянам попросту не хватит ракет, чтобы сбить большое количество "Кобр".