Дроны Cobra из Кривого Рога полетят на Москву: что ждет россиян (видео)

Беспилотники быстро собираются, подобно конструктору, и могут "парализовать" российскую систему ПВО, уверяют разработчики.

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9 мая команда из Кривого Рога под руководством Виталия Брызгалова обещают запустить на Москву уникальный дрон-камикадзе Cobra. Они показали свое производство проекту "СВОЇ".

Дрон Cobra стоит около $1500-2000 — дешевле, чем один выстрел из миномета, при этом позволяет наносить удары точнее и корректировать направление полета. Как рассказал Виталий Брызгалов, мощности его боевой части достаточно, чтобы выводить из строя российские танки. К тому же, беспилотник значительно дешевле российских ракет противовоздушной обороны, которые стоят около $300 000.

"50 таких самолетов могут парализовать любую ПВО. Суть самой идеи в том, чтобы они отвлекали на себя внимание ПВО", — добавил изобретатель.

Уникальность "Кобры" заключается в технологии производства — стальные части корпуса собираются при помощи заклепок и винтов, как обычные самолеты. Это снижает себестоимость и позволяет собирать БПЛА очень быстро — примерно за три часа. Вдобавок, дрону не нужна "фиксированная форма", и при необходимости можно делать летательные аппараты разных размеров. Простота и скорость должны обеспечить производство сотни БПЛА для атаки оккупантов.

"Почти как конструктор LEGO — cможет каждый", — восхитилась журналистка Карина Гутяр.

Разработчики предоставляют все необходимые инструкции для сборки, а технические условия требуют указать много нюансов вплоть усилия, с которым необходимо зажимать детали заклепками. По словам Виталия Брызгалова, с документацией пришлось работать больше, чем с металлическими частями.

В апреле Виталий Брызгалов сообщил, что украинские дроны-камикадзе Cobra полетят на Москву 9 мая. Для этой цели разработчики модернизировали двигатель, сделали его более экономным, чтобы увеличить дальность полета до 700 км.

Позже Виталий Брызгалов рассказал, как дроны Cobra будут провоцировать ПВО России. Беспилотник получился шумным и достаточно заметным для радаров, зато достаточно дешевым, чтобы не жалеть их и быстро восстанавливать потери. По мнению инженера, россиянам попросту не хватит ракет, чтобы сбить большое количество "Кобр".