"Может спасти десятки жизней": украинцы применили новую систему для защиты от дронов РФ

Недорогой прибор под названием "Плутон" предупредит ВСУ о приближении российских беспилотников и предотвратит большие потери на передовой или в тылу.

В Украине начали тестировать новую систему "Плутон" для обнаружения российских беспилотных летательных аппаратов, которая могла бы спасти 128-ю горно-штурмовую бригаду Вооруженных сил Украины, пострадавшую от российского удара в Запорожской области. Об этом украинский военный эксперт в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" написал на своей странице в Facebook 5 ноября.

По его словам, ВС РФ использовали беспилотник, способный залететь в тыл на 25 километров, чтобы нанести удар по локации, где бойцов ВСУ награждали в честь Дня артиллерии. Любой, даже самый простой детектор предупредил бы украинских воинов о приближении дрона, чтобы они успели найти укрытие, но такого оборудования на месте трагедии не оказалось.

Сейчас Вооруженным Силам Украины нужны десятки тысяч детекторов БПЛА, чтобы избегать российских налетов, однако на второй год полномасштабной войны производством и поставкой таких приборов военным занимаются только волонтеры-любители, поэтому их катастрофически не хватает на передовой, несмотря на относительно невысокую себестоимость.

"Коробочка за три тысячи гривен могла спасти бы десятки жизней", — резюмировал эксперт.

Однако украинская компания "Інфозахист" сейчас тестирует новую разработку в этом направлении — систему "Плутон", предназначенную для определения и предупреждения о появлении БПЛА противника на поле боя. Разработчики предлагают устанавливать такое оборудование в командно-наблюдательных пунктах или штабах для их защиты от атак с воздуха.

В прибор заложены образцы сигналов от всех вражеских БПЛА, что очень удобно для украинских военных

Прибор состоит из антенны, усилителя, модуля управления и блока обработки сигналов. В "Плутоне" заложены образцы сигналов различных российских БПЛА, что очень удобно для украинских военных. На специальном пульте отображается уровень сигнала и тип беспилотника: самолет, ударный или обычный дрон, а также примерная дистанция до него — максимум 10 км.

Сергей Бескрестнов отчитался, что испытал "Плутон" на расстоянии 50, 30,15, 7 и 4 километров от линии фронта и убедился, что предоставленные системой данные совпадают с тем, что показывает анализатор спектра радиочастот и SDR-приемники. Эксперт заметил и недостаток оборудование — оно не может одновременно отображать несколько БПЛА, которые кружат над районом. Впрочем, это только первый прототип "Плутона", который в будущем должны усовершенствовать.

"Плутон" состоит из антенны, усилителя, модуля управления и блока обработки сигналов Фото: Скриншот

"Например, крутится "Орлан" на 7 км от меня, прибор его видит и сигнализирует мне, что разведывательное крыло рядом. Оно рядом, но летит где-то вдоль фронта. А тем временем ко мне быстро приближается "Суперкам", а я этого не понимаю. "Орлан" мне его закрыл", — высказался Сергей Бескрестнов.

Детектор БПЛА "Плутон" успешно прошел тестовые испытания Фото: Скриншот

В свою очередь представитель компании "Інфозахист" в комментарии Defense Express отметил, что в ближайшее время военным для апробации и дальнейшего совершенствования будет передана предсерийная партия системы "Плутон". С учетом полученного опыта будут созданы уже серийные образцы этой разработки.

Напомним, 14 июля мы писали о том, что в Украине создали компактный детектор дронов. Он вовремя обнаруживает беспилотники-разведчики, дроны-камикадзе и ударные БПЛА и обеспечивает оперативную реакцию на летательную угрозу со стороны противника.

А в мае стало известно о том, что украинские инженеры создали детектор дронов для ВСУ в 16 раз дешевле аналогов. Детектор способен обнаружить вражеские БПЛА на расстоянии до 2,5 км, но во время испытаний удавалось засекать беспилотники даже в пяти километрах.