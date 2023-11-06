"Есть мощные модели": "Укроборонпром" освоил производство БПЛА с дальностью полета на 1000 км
Украинские инженеры разработали аналог иранского дрона Shahed и наладили производство FPV-дронов в Украине.
Силы обороны Украины уже заказывают беспилотники, которые способны преодолевать расстояние в 1000 километров. Подробности сообщил Герман Сметанин, генеральный директор "Укроборонпрома", в интервью "Экономической Правде".
Он ответил на вопрос журналистов относительно заявлений прошлого руководства, которые касались создания беспилотника-камикадзе, который способен летать на 1000 километров. Сметанин отметил, что такая техника уже изготавливается в кооперации с западными партнерами. В Украине также уже есть большое количество государственных и частных производителей.
"У нас есть аналог "шахеда", а есть и более мощные модели, потому что "шахеды" так далеко не летают", — пояснил специалист.
Генеральный директор "Укроборонпрома" назвал рекорд по дальности боевого вылета среди украинских беспилотников. Это примерно 1000 километров.
Прокомментировал Сметанин и производство FPV-дронов в Украине. Он отметил, что кропотливая работа в этом направлении продолжается.
Уже подписаны лицензионные соглашения с тремя крупными компаниями на производство соответствующих моделей. Масштабируется разработка для всех, кто обращается в "Укроборонпром".
"У нас есть люди, помещение, нам завозят компоненты и мы производим", — сообщил он.
Напомним, 6 ноября гендиректор "Укроборонпрома" высказался и по разработке ОТРК "Сапсан". По его словам, ракетная программа является сверхсекретной, но отметил, что люди работают и мотивированы.