Россияне научились лучше применять FPV-дроны при штурмах: как от этого страдают ВСУ

Российские военные не стоят на месте, поэтому украинцам нужно больше средств для борьбы с вражескими беспилотниками, рассказали аналитики.

Вооруженные силы Российской Федерации начали лучше применять FPV-дроны во время штурмов украинских позиций. Об этом сообщили аналитики DeepState в Telegram.

Аналитики отметили, враг не стоит на месте и продолжает совершенствовать практику применения FPV-дронов, в результате чего украинским военным нужно найти лучшие методы борьбы с российскими БПЛА. Кроме этого, в DeepState показали последствия применения таких БПЛА оккупантами при штурмах на примере окрестностей поселка Приютного в Запорожской области.

В частности, на прошлой неделе между Старомайорским и Приютным четыре российских военных штурмовали три украинские позиции с по меньшей мере 13 бойцами. Мониторинговая группа показала фотографию, на которой показано стоп-кадры основных поражений по позициям ВСУ, а именно:

1-3 дрона залетели в первый окоп, попали в пулеметчика и другого украинского военного, который пытался сдержать четырех штурмовиков. В результате погибли четверо украинцев;

4 и 6 дроны — во второй окоп. В результате погибло трое бойцов, еще двое спаслись бегством;

7 кадр — оккупанты шли из второго окопа в блиндажи, в которых было четверо украинцев, которые смогли спастись. Однако из-за работы автоматического станкового гранатомета (АГС) не смогли удержать позицию.

В результате чего ВСУ потеряли погибшими семь человек, тогда как оккупанты — ни одного. Кроме этого, враг занял почти километр лесополосы по кривой.

Кадры поражения ВС РФ по украинским позициям

"Не будем уточнять, сколько врагу стоили 8 FPV-дронов, которые дали этот результат. Сказать, что наши ребята ошибались — нельзя. Они держали оружие и до последнего огнем не давали штурмовикам подойти", — говорится в сообщении DeepState.

Аналитики добавили, что это реалии войны, и малейшие изменения на карте — всегда "пот и кровь". Поэтому волонтерам стоит не только собирать средства на FPV-дроны, но и искать пути борьбы с ними, убеждены в DeepState.

Напомним, 6 ноября командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 Отдельной штурмовой бригады имени Кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко заявил, что украинские военные удерживают инициативу под Бахмутом Донецкой области. Для того, чтобы получить хоть какие-то успехи враг изменил свою тактику, рассказал он.

5 ноября военный журналист Юрий Бутусов сообщил, что российские военные готовятся к новому штурму в районе Авдеевки Донецкой области. По его словам, украинским военным требуется подкрепление, поскольку враг сосредоточил на этом направлении свои свежие резервы.