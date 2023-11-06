"Битва идет непрерывно": россияне подтянули резервы для нового штурма Авдеевки (фото)

По словам военного журналиста Юрия Бутусова, ситуация очень сложная, ведь противник не оставляет попыток взять город на Донбассе под свой контроль. Украинские защитники, несмотря на усталость, продолжают оборону.

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Российские оккупанты готовятся совершить новый штурм в районе Авдеевки в Донецкой области и ситуацию можно назвать критической. Бойцам ВСУ необходимо подкрепление. Об этом написал военный журналист Юрий Бутусов на своей странице в социальной сети Facebook 5 ноября.

По его словам, новая волна наступления противника ожидается в ближайшее время и россияне уже сосредоточили на этом направлении свои свежие резервы. У оккупантов в планах атаковать в очередной раз сам город, а также занять новые позиции на южной и северной частях.

Кроме того, новые атаки были зафиксированы и 5 ноября, но украинские защитники продолжают обороняться.

"Наши войска ждут врага. Тактическая обстановка для нас остается выгодной, поскольку враг наступает в гораздо более тяжелых условиях, чем мы обороняемся, и несет в разы большие потери. Битва идет непрерывно с 1 октября. Украинцы оказывают в целом организованное сопротивление. Но многие воины устали, потому что уничтожили несколько волн атак оккупантов", — заявил Юрий Бутусов.

Отдельно журналист отметил, что украинская сторона также подготовила резервы на этом направлении, однако не все подразделения якобы слаженные и имеют организацию и управляемость.

Некоторые сформированные части, по его словам, пытаются закрепиться на небольших участках, но сделать это сложно по нескольким причинам. Им приходится копать на пустом месте под огнем, где не была построена заранее минимальная линия обороны, и нет элементарных окопов или траншей.

"Авдеевка немедленно нуждается в боеприпасах и дополнительных свежих и управляемых резервных частях. Мы можем победить в этой битве, поскольку противнику трудно выдержать такой высокий темп потерь. Авдеевка — важнейший по значению рубеж обороны на Донбассе. Все имеющиеся ресурсы и резервы в первую очередь нужны сегодня здесь", — подытожил Юрий Бутусов.

Российские оккупанты готовятся к новому наступлению на Авдеевском направлении Фото: Скриншот

Битва за Авдеевку: сводка Генштаба

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 6 ноября противник не прекращает попыток взять под свой контроль Авдеевку. Для этого ВС РФ используют авиацию, которая и наносит удары.

"Наши воины стойко держат оборону, наносят врагу значительные потери. Так, Силы обороны отбили около 10 атак захватчиков в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области", — говорится в сообщении.

Напомним, 3 ноября в разведке Эстонии сообщили, что ВС РФ несут большие потери в районе Авдеевки. При этом, украинская армия удерживала позиции благодаря дальнобойным средствам поражения в виде дронов и артиллерии, а также минным полям. Ожесточенные бои продолжаются.