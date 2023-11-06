"Битва йде безперервно": росіяни підтягнули резерви для нового штурму Авдіївки (фото)

За словами військового журналіста Юрія Бутусова, ситуація дуже складна, адже противник не полишає спроб взяти місто на Донбасі під свій контроль. Українські захисники, попри втому, продовжують оборону.

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Російські окупанти готуються здійснити новий штурм у районі Авдіївки на Донеччині і ситуацію можна назвати критичною. Бійцям ЗСУ необхідне підкріплення. Про це написав військовий журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook 5 листопада.

За його словами, нова хвиля наступу противника очікується найближчим часом і росіяни вже зосередили на цьому напрямку свої свіжі резерви. В окупантів у планах атакувати вкотре саме місто, а також зайняти нові позиції на південній і північній частинах.

Крім того, нові атаки було зафіксовано і 5 листопада, але українські захисники продовжують оборонятися.

"Наші війська чекають ворога. Тактична ситуація для нас залишається вигідною, оскільки ворог наступає в набагато важчих умовах, ніж ми обороняємося, і несе в рази більші втрати. Битва йде безперервно з 1 жовтня. Українці чинять загалом організований опір. Але багато воїнів втомилися, бо знищили кілька хвиль атак окупантів", — заявив Юрій Бутусов.

Окремо журналіст зазначив, що українська сторона також підготувала резерви на цьому напрямі, однак не всі підрозділи нібито злагоджені та мають організацію і керованість.

Деякі сформовані частини, за його словами, намагаються закріпитися на невеликих ділянках, але зробити це складно з кількох причин. Їм доводиться копати на порожньому місці під вогнем, де не було побудовано заздалегідь мінімальну лінію оборони, і немає елементарних окопів або траншей.

"Авдіївка негайно потребує боєприпасів і додаткових свіжих і керованих резервних частин. Ми можемо перемогти в цій битві, оскільки противнику важко витримати такий високий темп втрат. Авдіївка — найважливіший за значенням рубіж оборони на Донбасі. Усі наявні ресурси та резерви насамперед потрібні сьогодні тут", — підсумував Юрій Бутусов.

Російські окупанти готуються до нового наступу на Авдіївському напрямку Фото: Скриншот

Битва за Авдіївку: зведення Генштабу

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на ранок 6 листопада противник не припиняє спроб узяти під свій контроль Авдіївку. Для цього ЗС РФ використовують авіацію, яка й завдає ударів.

"Наші воїни стійко тримають оборону, завдають ворогу значних втрат. Так, Сили оборони відбили близько 10 атак загарбників в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 листопада в розвідці Естонії повідомили, що ЗС РФ зазнають великих втрат у районі Авдіївки. При цьому, українська армія утримувала позиції завдяки далекобійним засобам ураження у вигляді дронів і артилерії, а також мінним полям. Запеклі бої тривають.