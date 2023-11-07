С лопатоподобным носом: разработчик показал, как выглядит суперсовременный дрон Thanatos

Thanatos, вероятно, будет служить "грузовиком" с вооружением для перевозки ракет класса "воздух-воздух".

Американская компания оборонных технологий Kratos раскрыла подробности о новом тактическом БПЛА, получившем название Thanatos. Об этом пишет Shephard media.

Название беспилотника существует с 2019 года, и хотя о системе было мало что известно, президент и генеральный директор компании Эрик ДеМарко назвал его ключевым проектом для компании.

"Основываясь на недавних крупных новых программных возможностях, которые мы реализуем, мы сейчас планируем определенные дополнительные инвестиции в 2024 году, в том числе в область тактических дронов", — сказал он.

Ориентируясь на изображение, которое обнародовала компания-разработчик, можно сказать, что Thanatos выглядит как бесхвостая "птица" с лопатообразным носом. Глубокая линия подбородка и углубленные входные отверстия призваны помочь дрону оставаться вне радаров, а скрытый хвост не заметен в инфракрасном диапазоне. Ромбовидные крылья обеспечивают меньшее сопротивление, когда дрон движется на сверхзвуковых скоростях.

Кроме того СМИ, опираясь на представленное изображение, которое содержит логотип ВВС США, предположило, что ключевой возможностью для БПЛА может стать программа этих сил по совместной боевой авиации (CCA).

В свою очередь медиа Root Nation пишет о том, что Thanatos, вероятно, будет служить "грузовиком" с вооружением для перевозки ракет класса "воздух-воздух" для истребителей, нести средства радиоэлектронной борьбы вместе с B-21 Raider, или даже действовать сам по себе.

Разработчик впервые показал, как выглядит новый беспилотник

Напомним, в июле 2023 года мы писали о том, что беспилотник XQ-58 Valkyrie от компании Kratos Defense & Security Solutions получит искусственный интеллект и станет неуязвимым для российских средств радиоэлектронной борьбы. С передовой системой от Shield AI беспилотники смогут автономно выполнять задачи там, где не работает связь и спутниковая навигация, в том числе атаковать цели.

Также мы писали о том, что инженеры улучшили боевой стелс-дрон XQ-58A Valkyrie. Новая версия беспилотника Block 2 может летать дальше, выше и нести больше полезной нагрузки, однако и стоимость тоже выросла.